«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: программа мероприятий

Стала известна программа мероприятий «Свенская ярмарка-2019» в Брянске. В этом году темами праздника станут 75-летие области и нацпроекты.

Встречать гостей будет «Театральный бульвар», где артисты устроят мини-представления.

С 9.00 начнут работать «Купеческие ряды», где брянцы смогут прикупить полезные товары. На «сытном торжке» гости ярмарки отведают ярмарочных угощений. Откроется и «школьный базар», на котором будут продавать школьные принадлежности. В «Деревне ремесел» умельцы представят свои работы.

В это же время откроются площадки, посвященные нацпроектам.

На площадке «Здравоохранение» все желающие смогут пройти мини-обследование. Брянцам измерят рост, вес. Медики возьмут кровь на глюкозу и холестерин, проведут диагностику на ВИЧ, сделают флюорографию и маммографию.

На площадке «Создатели будущего» полезные и интересные развлечения ждут ребят и их родителей. Взрослые смогут познакомиться с детским технопарком «Кванториум». А для ребят проведут мастер-классы и научные опыты. Посетителей экспозиции будет встречать робот Пересвет.

В уголке «Демография» все желающие смогут получить консультацию по правильному питанию и здоровому образу жизни. Прямо на площадке представители старшего поколения смогут записаться на курсы повышения квалификации.

На площадке «Спорт - норма жизни» пройдет II открытый Кубок Губернатора Брянской области по самбо. На ковре сразятся сборные Брянской области и Беларуси. Спортсмены проведут четыре боя по спортивному самбо и один бой по боевому самбо.

На площадке «ГТО» все желающие попробуют свои силы в выполнении нормативов комплекса.

На площадке «Живые традиции Брянщины» состоится выставка достижений казачьей культуры. Здесь представят элементы казачьего быта, выступления по фланкировке и рубке шашкой.

В 11.00 состоится торжественное открытие ярмарки.

Весь день для гостей ярмарки будут выступать лучшие брянские творческие коллективы.

По традиции, каждый район представит свое подворье, где участников ярмарки будут встречать хлебом и солью. На сцене выступят победители фестиваля народного творчества «Трудом и подвигом прославлен Брянский край».

В 15.00 начнут подводить итоги ярмарки и вручать призы победителям конкурсов. Ну а лучшее муниципальное образование получит символический ключ от Свенской ярмарки лучшему муниципальному образованию области.

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