В Брянскэнерго за 7 месяцев поступило более 3 тысяч заявок на предоставление дополнительных услуг

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению клиентам компании дополнительных услуг за 7 месяцев 2019 года. За отчетный период в филиал поступило более 3,2 тысячи заявок на оказание дополнительных сервисов.

Наиболее востребованными у жителей Брянской области была услуга «Установка и замена приборов учета» – 1954 заявки; на втором месте - «Предоставление технических ресурсов» - 826 заявок. На третьем – «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» (Сопровождение ТП) - 329 заявок. Процесс технологического присоединения – процедура, включающая в себя несколько этапов работы: от оформления необходимых документов до фактической подачи напряжения. В рамках услуги «Сопровождение ТП» выполнение всех работ, предписанных клиенту, берут на себя специалисты Брянскэнерго. Оказание услуги «под ключ» работниками компании, значительно экономит личное время клиента.

Предоставление данной доп.услуги способствует созданию благоприятных условий для предприятий малого и среднего бизнеса, являющихся основными заказчиками работ по присоединению к сетям компании электроустановок мощностью до 150 кВт.

Информацию о предоставляемых филиалом услугах можно получить по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13-50. Кроме того, с перечнем услуг можно ознакомиться на корпоративном сайте компании www.mrsk-1.ru и в любом офисе обслуживания потребителей Брянскэнерго. Сообщения об отключениях, помимо вышеупомянутых каналов связи, можно направлять в мессенджере Viber по номеру +7 (915) 38-000-38.