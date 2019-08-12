2019-08-13T03:17:13+03:00
Экономика

Игорь Маковский: цифровая трансформация обеспечивает качественно новые эффекты от модернизации электросетевого комплекса 20 регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации в первом полугодии инвестиционных программ. Компании ввели в строй 5 347 километров линий электропередачи и 1 209 МВА мощности.

Объем финансирования инвестпрограмм составит 11,836 млрд. рублей, из которых 1,073 млрд. рублей направлено на реализацию проектов концепции цифровой трансформации.

По ряду крупных и значимых проектов в первом полугодии работы либо завершились, либо проделан их основной объем. В Белгородской области 5 августа «Россети Центр» опережающими темпами ввела в работу подстанцию 35 кВ «Никольское», где реализован первый в регионах деятельности компании (11 субъектов ЦФО) проект «Цифровая подстанция». На базе «Никольской» всего за десять месяцев был создан цифровой центр управления распределительной сетью, базирующийся на программно-техническом комплексе защиты автоматики и управления, выполненном по новейшим цифровым технологиям удовлетворяющим международным стандартам.

Во Владимирской области закончилось техперевооружение подстанции 110 кВ «Кольчугино». Их результатом стало повышение надёжности электроснабжения завода «Электрокабель», Кольчугинского завода по обработке цветных металлов и 43 тысяч жителей региона. В Липецкой области в марте закончена реконструкция линии 110 кВ «Донская», питающей 5 тысяч потребителей и крупный птицеводческий комплекс. Работы проводились с использованием инновационного оборудования.

«Концепция цифровой трансформации обеспечивает качественно новые эффекты от модернизация электросетевого комплекса 20 регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на обозримую перспективу. Ее реализация позволит не только решать на принципиально ином уровне задачи, связанные с операционной деятельностью, снижением издержек, повышением эффективности оперативно-технического управления, но и обеспечит существенное повышение надежности и качества электроснабжения потребителей», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Реализация еще двух пилотных проектов «Цифровая подстанция» идет на подстанции «Аэропорт» в Удмуртской Республике и «Спутник» в Воронежской области. Мероприятия цифровой трансформации будут реализованы и на подстанции «Козино» в Смоленской области. Реконструкция «Козино», начавшаяся в конце мая, предусмотрена программой и схемой развития электроэнергетики региона на 2019-2023 годы.

В общей сложности в 2019 году компании введут в строй 6,696 тыс. километров линий электропередачи и 1 162 МВА мощности. Объем финансирования инвестпрограмм составит 31,363 млрд рублей. В том числе 6,3 млрд рублей будет направлено на реализацию проектов концепции цифровой трансформации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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