Брянскэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах ЛЭП

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает, что пренебрежительное отношение к правилам безопасности в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни и здоровья!

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи, а также воздушного пространства, соответствующих высоте опор и отходящих в обе стороны на 15 метров от линий напряжением 35 кВ и на 20 метров от линий напряжением 110 кВ.

В охранных зонах ЛЭП запрещается:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) посторонние предметы;

подниматься на опоры ВЛ;

запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев и спортивные модели летательных аппаратов;

разводить огонь в пределах охранных зон водных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон – направление ветра и распространение огня непредсказуемы;

проводить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 5 тонн в охранных зонах энергообъектов;

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах электропередачи;

складировать и хранить материалы, в том числе горюче-смазочные:

- в охранной зоне ЛЭП свыше 1 кВ – запрещено;

- в охранной зоне ЛЭП до 1 кВ – только с письменного разрешения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»; подать заявки необходимо не позднее, чем за 2 недели до начала работ;

размещать детские и спортивные площадки, стадионы. рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки (кроме гаражей – стоянок автомобилей физических лиц), проводить массовые мероприятия:

- в охранной зоне ЛЭП свыше 1кВ – запрещено;

- в охранной зоне ЛЭП до 1кВ – только с письменного разрешения.

Уважаемые жители области, обращаем ваше внимание на то, что работы в охранных зонах ЛЭП в обязательном порядке необходимо согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», если это:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м в охранных зонах ВЛЭ;

размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и автостоянок (кроме гаражей-стоянок автомобилей физических лиц), проведение массовых мероприятий – в охранных зонах ВЛЭ до 1 кВ;

складирование и хранение материалов, в том числе горюче-смазочных в охранных зонах до 1кВ;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м;

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м.

В охранных зонах КЛЭ:

земляные работы на глубине более 0,3 м, (на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м);

планировка грунта;

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли;

добыча рыбы, водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда в охранных зонах подводных кабельных линий;

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимального допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъемы воды при паводке – в охранных зонах ВЛ, пересекающих водоемы.

Подать заявление в сетевую организацию необходимо не позднее, чем за 2 недели до начала работ.

В случае обнаружения повреждений на воздушных линиях электропередачи, необходимо сообщить об этом по номеру бесплатной прямой линии энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115.