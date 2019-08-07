В Брянской области развернулись масштабные работы по строительству и ремонту автомобильных дорог

В жестких временных рамках

Начальника казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» Александра Башлакова в эту «горячую» пору сложно застать на рабочем месте. Вот и в наш приезд он собирался выезжать на объекты в отдаленных районах, а перед этим долго разговаривал по телефону с руководителями Федерального дорожного агентства.

– Наряду с выполнением текущих задач мы плотно работаем по планам на будущий год, – поясняет Александр Башлаков. – Сегодня обсуждал в Росавтодоре вопросы по реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Мы отправили перечень из 12 объектов, включающих и стройку, и реконструкцию на 1,440 млрд рублей. Дороги пойдут и к социально значимым объектам, и к объектам переработки сельхозпродукции. В этом году в рамках этой программы работаем на 10 объектах.

После ремонта высота люков должна быть на одном уровне с проезжей частью.

– Продолжим работу и по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – говорит Елена Косцова, заместитель начальника управления. – В будущем году в Брянске отремонтируем 33 км, надеемся не снижать темпы строительства и ремонтов на региональных дорогах, будем оказывать поддержку муниципальным образованиям, в том числе по решению проблем бесхозяйных дорог. В планах также приступить к активной фазе реализации проекта строительства защитной дамбы «Брянск-1 – Брянск-2» с двумя мостами.

В числе крупнейших объектов строительства и реконструкции нынешнего года – автомобильная дорога Севск – Доброводье с устройством подъезда к федеральной автомобильной дороге М3 «Украина» протяженностью 6,7 км, включая капитальный ремонт моста через реку Сев. Ее ввод решает задачу объезда Севска для транзитного транспорта и обеспечения надежных подъездов к объектам агропроизводства.

Завершающий этап реконструкции идет на автодороге Жуковка – Косилово (на участке от Месковичей до Березны). Эта дорога строилась в 80-е годы прошлого века и капитально никогда не ремонтировалась. При этом она является частью маршрута до Дятькова и альтернативным выходом из Брянска на Москву.

Объемы диктуют темпы

– Сегодня на основных автомобильных дорогах Брянска ремонтные работы в самом разгаре и ситуация меняется с каждым днем, – говорит Максим Долгинцев, заместитель начальника казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области». – Вот, к примеру, капитальный ремонт по улице Абашева. Работа включает обновление асфальтобетонного покрытия, установку дорожных знаков и ограждения, устройство электроосвещения и тротуаров, дорожную разметку из термопластика с длительным сроком эксплуатации.

Вместе с ним мы проехали по этой улице, а также улицам Рылеева и Красный Маяк, где сегодня тоже идут работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего по плану в нынешнем году будут отремонтированы 24 городские автомагистрали общей протяженностью 48,6 км.

– Где-то уже работы завершены, как на улице Дуки и проспекте Ленина, где-то начаты или близки к завершению, – продолжает Максим Долгинцев. – После ремонта принята выездной приемкой улица Плодородная в Бежицком районе. Вполне может быть, что, пока вы будете готовить этот материал, в разряд завершенных попадут работы еще на нескольких улицах.

Особенность ремонтов – дорожное покрытие меняется на всей улице или протяженных участках. Кроме того, в комплексе решаются задачи по усилению безопасности участников дорожного движения.

– Наша лаборатория оснащена всем необходимым для анализа качества любых материалов, – подчеркивает Максим Долгинцев. – Кроме того, дооборудуем автомобиль для инструментального контроля – с помощью датчиков с инфракрасным излучением он будет «сканировать» дорогу, автоматически определяя неровности и другие геометрические параметры.

С нарастающим итогом

Дорожная отрасль – сфера, которая находится на особом контроле губернатора Брянской области Александра Богомаза. Благодаря мобилизации усилий и выстраиванию работы в команде удается ежегодно наращивать объемы работ по восстановлению и развитию сети автомобильных дорог. Если за 2015 год было построено и капитально отремонтировано 220 км региональных дорог, за 2016-й – 440 км, 2017-й – 470 км, то за 2018 год общая протяженность сделанных дорог достигла 580 км, а в 2019 году достигнет 630 км.

– Как результат, в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы входили с высоким показателем нормативного состояния региональных дорог – 54%. Притом, что другие регионы имели показатели 30–40% и ниже, – отмечает Елена Косцова.

На особом контроле управления – состояние мостовых сооружений. В Брянске за последние годы построен Первомайский мост и капитально отремонтирован существовавший ранее, а также путепровод Брянск-1 с ремонтом существовавшего ранее. Это позволило увеличить пропускную способность ключевых автомагистралей. Сегодня по области в ремонте 9 мостовых переходов и еще 56 заявлены в программу ремонтов.

Ремонт моста включает и укрепление подъездов к нему.

– Работают у нас по контрактам в основном брянские дорожники и мостовики: АО «Брянскавтодор», ООО «Брянскагропромдорстрой», ООО «Брянская мостостроительная фирма «Автомост», ООО «СпектрБрянскСтрой», ООО «ПрофДорСтрой» и другие, – отмечает Максим Долгинцев. – Безусловно, подать заявку на торги могут компании из любого региона России и даже других стран. К примеру, в этом году у нас появился белорусский подрядчик. Мы изменили подходы: контроль ведем и при производстве работ, и при их сдаче. В контрактах прописаны гарантийные обязательства на 5 лет, в течение которых подрядчик, выполнявший работы, устраняет дефекты за свой счет. При таких условиях, безусловно, выгоднее работать местным компаниям, которые в случае необходимости оперативно устранят недостатки. А для региона важен социально-экономический эффект – наши организации развиваются, в них работают жители региона, а налоги возвращаются в наш бюджет.

ЦИФРЫ

В Брянске из 818 км городских автодорог нормативному состоянию соответствуют 53%. К 2024 году таких дорог должно быть не менее 85%.

На балансе казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» находится 6115 км автодорог и 290 мостов и путепроводов.

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