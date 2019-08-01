В четверг, 1 августа, исполнилось 120 лет с начала железнодорожного сообщения между Брянском и Москвой. В 1899 году была построена и сдана в эксплуатацию железная дорога на направлении Москва - Брянск. Эта линия Московско-Киево-Воронежской железной дороги связала центр страны с юго-западными районами.

- Особо ходатайствовали о постройке железной дороги местные земства, ведь это позволило бы населению, страдающему от неурожаев и сокращений на Мальцовских заводах, зарабатывать на жизнь, - рассказывают в пресс-службе областного правительства. - Но это посчитали экономически невыгодным и проект отложили. Вновь к нему вернулись через три года, в 1895-м. Обществу Киево-Воронежской железной дороги предоставили право построить линию от станции Брянск Льгово-Брянской линии через Сухиничи, Калугу и Малоярославец до Москвы. Общество представило технические условия и проект дороги в составе главной линии Брянск - Москва протяженностью 335 верст и соединительной линии в Москве со станцией Московско-Брестской дороги длиной 6,5 версты. Общая протяженность дороги составляла 405,5 версты.Пропускная способность линии - две пары пассажирских и три пары товарных поездов в сутки, скорость движения - до 40 верст в час.

Благодаря новой железной дороге путь пассажиров и товара, следующих в Киев, на юг, а также направляющихся оттуда в Москву, Петербург и другие города северной России, сокращался на 140 верст. Что касается стратегического значения, новая дорога дала возможность быстро перемещать войска к юго-западным границам.

Линия Москва - Брянск была предъявлена к сдаче в эксплуатацию в июне 1899 года. Регулярное движение началось 1 августа 1899 года.

В Москве для приема поездов и пассажиров построили деревянный Брянский вокзал. В марте 1914 года начал возводить ныне существующее каменное здание. В 1934 году его переименовали в Киевский вокзал.

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