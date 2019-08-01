2019-08-01T13:10:05+03:00
Общество

В Брянской области выберут самую красивую сотрудницу лесного хозяйства

Конкурс посвятили 75-летию регионального управления лесами
Мария Дедкова
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Пока в голосовании лидирует инженер по лесопользованию Брянского лесничества Наталья Скорик. У нее 69 голосов. Фото: Управление лесами Брянской областиПока в голосовании лидирует инженер по лесопользованию Брянского лесничества Наталья Скорик. У нее 69 голосов. Фото: Управление лесами Брянской области
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В Брянской области лесники выбирают самую красивую сотрудницу. Конкурс решили провести в честь 75-летия со дня образования регионального управления лесами.

За звание «Краса леса - 2019» будут бороться 48 участниц. Однако организаторы еще ждут заявок. Прислать свою анкету девушки могут до 7 августа.

Проголосовать за понравившуюся конкурсантку может любой желающий. Сделать свой выбор можно только один раз.

Голосование проходит в режиме реального времени. Победительницей станет девушка, набравшая большее количество лайков.

Итоги конкурса будут объявят 8 августа. Победительница и призеры получат грамоты и памятные призы.

Проголосовать можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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