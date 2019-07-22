2019-07-26T18:53:29+03:00
Пресс-центр "КП"

Госуслуги Регионального отделения Фонда социального страхования РФ в Брянской области: новые подходы и проекты

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В понедельник, 29 июля в 11:00 редакция «Комсомольской правды» в г. Брянске проводит Круглый стол на тему «Госуслуги Фонда: новые подходы и проекты».

В социальном секторе России происходит цифровая трансформация: Фонд соцстраха постоянно разрабатывает и готовит к внедрению различные электронные сервисы, которые повысят качество и удобство получения госуслуг для граждан.

О Госуслугах, которые оказывает Фонд, расскажут спикеры:

Карпов Андрей Иванович, управляющий Государственным учреждением – Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

Биченкова Ольга Сергеевна, заместитель управляющего отделением;

Андрейчук Галина Вячеславовна, начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации;

Васильева Людмила Александровна, начальник отдела организации закупок для государственных нужд;

Зимина Татьяна Юрьевна, консультант – руководитель группы по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан;

Черник Дмитрий Дмитриевич, начальник отдела страхования профессиональных рисков.

Место проведения: Конференц-зал гостиницы «Брянск» (проспект Ленина, 100, 2-й этаж).

Аккредитация: 74-10-61, 74-09-02

ИСТОЧНИК KP.RU

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