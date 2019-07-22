Госуслуги Регионального отделения Фонда социального страхования РФ в Брянской области: новые подходы и проекты

В понедельник, 29 июля в 11:00 редакция «Комсомольской правды» в г. Брянске проводит Круглый стол на тему «Госуслуги Фонда: новые подходы и проекты».

В социальном секторе России происходит цифровая трансформация: Фонд соцстраха постоянно разрабатывает и готовит к внедрению различные электронные сервисы, которые повысят качество и удобство получения госуслуг для граждан.

О Госуслугах, которые оказывает Фонд, расскажут спикеры:

• Карпов Андрей Иванович, управляющий Государственным учреждением – Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

• Биченкова Ольга Сергеевна, заместитель управляющего отделением;

• Андрейчук Галина Вячеславовна, начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации;

• Васильева Людмила Александровна, начальник отдела организации закупок для государственных нужд;

• Зимина Татьяна Юрьевна, консультант – руководитель группы по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан;

• Черник Дмитрий Дмитриевич, начальник отдела страхования профессиональных рисков.

Место проведения: Конференц-зал гостиницы «Брянск» (проспект Ленина, 100, 2-й этаж).

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