В Брянской области пройдет фестиваль «Наше кино»

С 23 по 25 августа в Трубчевске пройдет фестиваль «Наше кино». На праздник организаторы пригласили звездных гостей. Из Франции прибудут Лоран и Карина Данелу — дистрибьюторы многих российских фильмов за рубежом. Они занимаются продвижением и прокатом картины Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Среди гостей фестиваля также - кинодраматург Павел Финн, режиссер Валерий Ахадов, продюсер Лариса Шнайдерман, кинокритики Леонид Павлючик, Светлана Хохрякова, Ольга Галицкая.

Фестиваль откроется премьерой фильма «Однажды в Трубчевске», на которую пригласят всех местных жителей, помогавших съемочной группе в работе над фильмом.

Также гостей ждет творческая встреча с народной артисткой России Ириной Розановой. Свой фильм «Двое» представит трубчанам молодой режиссер Тимофей Жалнин, а продюсер Татьяна Петрик привезет российско-киргизский киномюзикл «Песнь древа».

Отдельный показ выделен под документальный фильм «Хроника. Трубчевск-2018» - это совсем свежая картина, смонтированная Ларисой Садиловой из материала, снятого во время празднования 75-летия освобождения Трубчевска от немецко-фашистских захватчиков.

Имена лауреатов фестиваля назовут вечером 25 августа на Площади Тысячелетия города.

ПРОГРАММА

23 августа

18.00 — церемония открытия фестиваля (кинотеатр «Родина»).

18.30 — премьера фильма «Однажды в Трубчевске» (кинотеатр «Родина»).

20.00 — обсуждение фильма со зрителями.

20.30 — повторный сеанс фильма «Однажды в Трубчевске» (кинотеатр «Родина»).

24 августа

17.00 — показ фильма «Двое» (кинотеатр «Родина»).

18.45 — обсуждение фильма со зрителями.

20.00 — творческая встреча с актрисой Ириной Розановой (кинотеатр «Родина»).

25 августа

16.00 — показ фильма «Хроника. Трубчевск-2018» (кинотеатр «Родина»).

17.00 — показ фильма «Песнь древа» (кинотеатр «Родина»).

18.45 — обсуждение фильма со зрителями.

20.00 — церемония закрытия фестиваля (Площадь Тысячелетия города).

21.00 — показ фильма «Однажды в Трубчевске» (Площадь Тысячелетия города).

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