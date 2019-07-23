В Брянской области пройдет фестиваль «Наше кино»
С 23 по 25 августа в Трубчевске пройдет фестиваль «Наше кино». На праздник организаторы пригласили звездных гостей. Из Франции прибудут Лоран и Карина Данелу — дистрибьюторы многих российских фильмов за рубежом. Они занимаются продвижением и прокатом картины Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Среди гостей фестиваля также - кинодраматург Павел Финн, режиссер Валерий Ахадов, продюсер Лариса Шнайдерман, кинокритики Леонид Павлючик, Светлана Хохрякова, Ольга Галицкая.
Фестиваль откроется премьерой фильма «Однажды в Трубчевске», на которую пригласят всех местных жителей, помогавших съемочной группе в работе над фильмом.
Также гостей ждет творческая встреча с народной артисткой России Ириной Розановой. Свой фильм «Двое» представит трубчанам молодой режиссер Тимофей Жалнин, а продюсер Татьяна Петрик привезет российско-киргизский киномюзикл «Песнь древа».
Отдельный показ выделен под документальный фильм «Хроника. Трубчевск-2018» - это совсем свежая картина, смонтированная Ларисой Садиловой из материала, снятого во время празднования 75-летия освобождения Трубчевска от немецко-фашистских захватчиков.
Имена лауреатов фестиваля назовут вечером 25 августа на Площади Тысячелетия города.
ПРОГРАММА
23 августа
18.00 — церемония открытия фестиваля (кинотеатр «Родина»).
18.30 — премьера фильма «Однажды в Трубчевске» (кинотеатр «Родина»).
20.00 — обсуждение фильма со зрителями.
20.30 — повторный сеанс фильма «Однажды в Трубчевске» (кинотеатр «Родина»).
24 августа
17.00 — показ фильма «Двое» (кинотеатр «Родина»).
18.45 — обсуждение фильма со зрителями.
20.00 — творческая встреча с актрисой Ириной Розановой (кинотеатр «Родина»).
25 августа
16.00 — показ фильма «Хроника. Трубчевск-2018» (кинотеатр «Родина»).
17.00 — показ фильма «Песнь древа» (кинотеатр «Родина»).
18.45 — обсуждение фильма со зрителями.
20.00 — церемония закрытия фестиваля (Площадь Тысячелетия города).
21.00 — показ фильма «Однажды в Трубчевске» (Площадь Тысячелетия города).
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ИСТОЧНИК KP.RU