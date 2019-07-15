В Брянске стал известен список парков и скверов для голосования на ремонт в следующем году

В Брянске подвели итоги опроса, на котором горожане предлагали общественные территории для ремонта в следующем году.

Обсуждения проходили с 5 июня по 5 июля. Предложения принимали в специальных пунктах сбора. Отдать свой голос можно было на сайте мэрии. В общей сложности в «живых» и онлайн опросах приняли участие больше пяти тысяч горожан.

В итоговый список, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, попали 12 из 24 общественных территорий. Это:

— Парк у озера на улице Пролетарской в поселке Белые Берега,

— Сквер «Пролетарский»,

— Центральный пляж,

— Детский городок около ДК имени Дмитрия Медведева,

— Сквер завода «Литий»,

— Территория между домами №10 по улице Горбатова и № 95 по улице Советской,

— Сквер Володарского,

— Сквер Пушкина,

— Сквер энергетиков,

— Привокзальная площадь станции Брянск- Орловский

— Сквер имени Игната Фокина

— Территория Набережной от «Славянской площади» до дома № 1 по ул. Набережной.

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