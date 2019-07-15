В Брянске стал известен список парков и скверов для голосования на ремонт в следующем году
В Брянске подвели итоги опроса, на котором горожане предлагали общественные территории для ремонта в следующем году.
Обсуждения проходили с 5 июня по 5 июля. Предложения принимали в специальных пунктах сбора. Отдать свой голос можно было на сайте мэрии. В общей сложности в «живых» и онлайн опросах приняли участие больше пяти тысяч горожан.
В итоговый список, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, попали 12 из 24 общественных территорий. Это:
— Парк у озера на улице Пролетарской в поселке Белые Берега,
— Сквер «Пролетарский»,
— Центральный пляж,
— Детский городок около ДК имени Дмитрия Медведева,
— Сквер завода «Литий»,
— Территория между домами №10 по улице Горбатова и № 95 по улице Советской,
— Сквер Володарского,
— Сквер Пушкина,
— Сквер энергетиков,
— Привокзальная площадь станции Брянск- Орловский
— Сквер имени Игната Фокина
— Территория Набережной от «Славянской площади» до дома № 1 по ул. Набережной.
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ИСТОЧНИК KP.RU