На секретной подлодке в Баренцевом море погиб брянский моряк

Во время пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море погиб 37-летний уроженец брянского города Почеп капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Последние годы он вместе с супругой и двумя детьми жил в Санкт-Петербурге. В Почепе остались родители и сестра офицера. Сейчас они находятся в Петербурге.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшего подводника.

"Выражаю глубокие слова соболезнования и искренние слова сочувствия в связи с гибелью капитана 2 ранга Дмитрия Александровича Соловьева. Это невосполнимая утрата. Всем сердцем разделяя ваше горе. Душевных сил вам и вашим близким. Выдержки и мужества в эти тяжелые дни. Дмитрий Александрович навсегда останется в светлой памяти всех знавших его людей как настоящий патриот и достойный сын своего Отечества", говорится в телеграмме, которую глава региона отправил родителям и супруге моряка.

Также брянские власти пообещали оказать семье Дмитрия Соловьева материальную помощь. Сумма, которую выделят, пока не оглашается.

Дмитрий Соловьев родился в небольшом брянском городе Почеп. Семья до сих пор живет в старой части города - на Покровщине. Окончил почепскую среднюю школу имени Николая Некрасова. После этого уехал из Брянской области. А месяц назад Дмитрий Соловьев приезжал погостить на малую родину.

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