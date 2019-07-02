2019-07-02T12:22:11+03:00
Общество

Первомайский мост в Брянске после ремонта откроют 5 июля

Церемония назначена на 13.00
Елена РАКОВА
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До открытия движения по Первомайскому мосту остались считанные дни.До открытия движения по Первомайскому мосту остались считанные дни.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В пятницу, 5 июля, в день 75-летнего юбилея с момента образования Брянской области откроют Первомайский мост.

Сейчас строители заканчивают вторую очередь реконструкции переправы, которая соединяет Бежицу и Советский район Брянска. Им осталось установить барьеры, разделяющие проезжую часть и пешеходную, освещение и контактную сеть для троллейбусов, а также тротуары на подходах к мосту. После открытия движения по мосту строители продолжат работы под переправой.

Церемония открытия запланирована на час дня, сообщают в региональном правительстве. Открытие моста станет частью торжеств, посвященных юбилею Брянщины.

Напомним, реконструкция второй очереди Первомайского моста, а по сути его старой части, началась в июне прошлого года. Стоимость работ - порядка 300 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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