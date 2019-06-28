2019-06-28T12:04:47+03:00
Общество

Спектакли, концерты и караоке

Что интересного ждет брянцев в парках на выходных
Елена РАКОВА
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Брянские парки подготовили праздничную программу на выходные.Брянские парки подготовили праздничную программу на выходные.Фото: Марина АНТОНОВА
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Пока погода на Брянщине немного подпортила пляжный отдых, самое время заглянуть на выходных в городские парки. Для посетителей там подготовили сразу несколько сюрпризов.

Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска в пятницу, 28 июня, в 19.00 приглашает на концерт "Созвездие талантов".

В субботу, 29 июня, в 12.00 театр-студия "Шок-Око-Лад" Городского объединения парков культуры и отдыха представит детский игровой спектакль "Бременские музыканты".

Вечером субботы состоится концерт эстрадной группы "Арт-Класс" Брянской областной филармонии. Начало в 18.00. А в воскресенье в 17.00 здесь же во второй раз "Народное караоке" - споют победители караоке-конкурса "Золотые голоса".

В парке-музее имени Алексея Толстого в пятницу, 28 июня, в 18.00, представят музыкально-поэтический спектакль "Обо всем понемногу" театра-клуба "Пегас" ГДК Советского района.

В субботу, 29 июня даст концерт Брянский городской оркестр народных инструментов.

В воскресенье, 30 июня, в 12.00 здесь можно будет посмотреть детский спектакль народного театра "Лад" ГДК имени Медведева "Пеппи – длинный чулок".

В 16.00 здесь же танцевально-оздоровительный Зумба-класс. В 17.00 – постановка студенческого театра Института управления и бизнеса "Расплата по счетам". А в 18.00 стартует танцевальный вечер.

Также в преддверии толстовского бала каждые вторник и пятницу в 19.00 – мастер-класс по историческому бальному танцу.

В парке Юность в субботу, 29 июня, в 17.00 можно увидеть спектакль "Красная Шапочка" Брянского областного театра кукол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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