2019-05-28T12:10:02+03:00
Общество

Брянские пограничники отмечают профессиональный праздник

Свои поздравления передали первые лица области
Мария Дедкова
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Брянских пограничников сегодня поздравляют коллеги и друзья.Брянских пограничников сегодня поздравляют коллеги и друзья.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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28 мая брянские пограничники отмечают свой профессиональный праздник – День пограничника.

Защитников рубежей нашей страны поздравили первые лица области, коллеги, друзья и товарищи.

В канун профессионального праздника в Фокино открыли мемориальную доску на школе №1 в память о пограничнике Александра Ершова. Он служил в Афганистане и погиб, выводя группу бойцов из-под удара. Посмертно Александр Ершов был награжден медалью «За отвагу».

- И таких примеров верности присяге и Отечеству среди брянских пограничников много от героев Великой Отечественной войны до настоящего времени, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления Брянской области. - Меняется облик нашей страны, изменяется структура Пограничной службы, но остается главное --пограничники всегда защищали, и будут защищать интересы государства.

В честь брянских защитников рубежей страны 28 мая на площади Партизан прошли памятный митинг и шествие. К памятнику «Памяти павших во имя живых» на улице Емлютина возложили цветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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