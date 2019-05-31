Концерты, фестиваля и детские спектакли

На 1 июня - международный День защиты детей в городе запланированы особые торжества. И парки не исключение, для маленьких посетителей там подготовили развлекательные программы.

Одним из ярких событий в парке-музее имени Алексея Толстого станет открытие нового сезона Летней парковой библиотеки. 1 июня в 12.00 начнутся литературно-игровые программы, интерактивные выставки, мастер-классы, викторины, беспроигрышная лотерея, настольные игры.

В это же время в рамках проекта "Открытый театр" на летней эстраде областной театр кукол представит спектакль "Муха-Цокотуха". 2 июня в полдень – детский игровой спектакль "Приключения Фунтика" народного театра "Сердца беспокойные".

В субботу и воскресенье в 18.00 всех желающих приглашают на танцевальные вечера.

В Майском парке 1 июня в 15.00 покажут театрализованное представление "Приключения поросенка Фунтика" народного театра "Эксперимент". А в 18.00 начнется праздничный концерт городского оркестра народных инструментов.

В парке "Юность" 1 июня в 15.00 у фонтана начнется анимационная программа с русской Матрешкой и зайчиком-почтальоном. В 17.00 можно будет увидеть игровую постановку "Шоколадные зайцы" театра-студии "Шок-Око-Лад".

В центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска на Кургане Бессмертия 1 июня в 16.00 стартует детский музыкальный фестиваль «Нулевой километр».Выступят детские музыкальные коллективы: ансамбль народных инструментов "Позитив", ВИА NoNAME, ВИА "Music Blend" из Клинцов и ВИА "Гагаринцы".

По традиции все выходные в парках также можно будет покататься на аттракционах.

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