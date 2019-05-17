Мухтар Бадырханов – Грязные политические игры не мой профиль

Депутат Брянского городского Совета народных депутатов Мухтар Борисович Бадырханов рассказал о своем личном взгляде на проблемы:

– В Брянской области уже стартовала негласная предвыборная гонка за депутатскими мандатами. К сожалению, благодаря усилиям представителей отдельных партий, эта работа превращается в театр абсурда. Нестройный вой моих политических завистников мы периодически слышим на заднем плане каждую избирательную кампанию. Но сейчас границы дозволенного пройдены. Предпринимаются совершенно глупые попытки нанести удар по моей репутации. Очевидной причиной этих гнусных инсинуаций стало мое обоснованное решение о выходе из ЛДПР.

Да, я счел необходимым покинуть партийные ряды, так как думаю, что действия отдельных представителей ЛДПР – настоящих предателей с уголовным прошлым, не соответствует моим человеческим принципам отношения к избирателям, членам партии и партийной работе с местными отделениями.

Что касается инцидента произошедшего в московском ресторане «Мясо и рыба», то здесь все перевернуто с ног на голову. Я присутствовал на банкете в этом заведении по приглашению моего близкого друга Михаила Горбункова, генерального директора ООО «Рузком».

Начнем с того, что не было никакого задержания и привода в полицию ни моего, ни кого-либо из присутствующих за нашим столом. Более того, наряд вызвал сам Михаил, как заказчик мероприятия. Соответствующее заявление зарегистрировано в отделе МВД России по Даниловскому району г. Москвы.

По мнению Горбункова имел место факт нарушения Федерального Закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Официант предложил оплатить достаточно крупную сумму наличными средствами и принес счет на алкоголь, выписанный от руки на листке бумажки. Заказчик отказался от оплаты наличными и попросил осуществить безналичный расчет. Тогда официант принес кассовый чек, в котором вся алкогольная продукция, а это 40 бутылок указанные в счете, были пробиты по кассе в течение 3 минут.

В соответствии с законодательством факт продажи алкоголя в кафе фиксируется сразу же при сканировании штрих кода данного товара и обязательном вскрытии бутылки. При этом факт реализации алкогольной продукции незамедлительно фиксируется в системе ЕГАИС.

На просьбу Горбункова показать эти 40 бутылок, якобы опустошенных за 3 минуты, представитель заведения ответила отказом, сославшись на то, что тара была утилизирована сразу же. То есть можно сделать вывод, что всего лишь за несколько минут 40 бутылок алкоголя были вскрыты, принесены в зал, выпиты компанией около 15 человек, вынесены и утилизированы. Согласитесь, такого просто не может быть!

По-моему мнению имел место факт неправомерных действий со стороны работников заведения и нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

Также абсолютная ложь то, что Михаил Горбунков – руководитель крупного московского предприятия, впоследствии скрывался от хозяев заведения, отказываясь платить по счетам. Счет был оплачен сразу, за исключением спиртного. Окончательный расчет предложил сделать после выполнения заведением всех действий, предусмотренных законодательством РФ регулирующим соответствующие процессы. Все необходимые контакты заказчиком мероприятия были оставлены еще в процессе предзаказа. Я также оставил свой личный телефон и был готов дать все пояснения.

Уверен, что люди, говорящие правду не стали бы скрывать своих лиц и фамилий, как это сделали в эфире ТК Городской якобы работники ресторана «Мясо и рыба», дающие интервью, сидя затылком к камере. Их истинные мотивы «загадочного» поведения мне предельно понятны. За клевету предусмотрена серьезная ответственность по статье Уголовного Кодекса РФ. Вместе с тем, корреспонденты этого же канала обращались за комментариями и ко мне. И мною были даны те же самые пояснения, что и сейчас. Однако, мои слова, обоснованные документами комментарии, были полностью проигнорированы. По моему мнению налицо факт непрофессионального подхода со стороны журналистов, готовящих сюжет. Так же я считаю, что материал был так называемым заказным пасквилем.

Отдельно хочу остановиться на нелегкой процедуре моего выхода из партии.

В соответствии с Конституцией РФ, положениями Федерального Закона «О политических партиях», каждый гражданин имеет право на добровольный выход из любой политической партии. Принцип добровольности и индивидуальности членства в политических партиях отражен в судебной практике. Мой выход также соответствует п. 4.7 Устава политической партии ЛДПР.

Заявление было написано мной в пятницу 22 марта. Однако, вплоть до 27 марта двери регионального отделения были закрыты. Мои попытки вручить документ кому – либо из представителей реготделения ЛДПР оказались безуспешными. На телефонный номер, указанный в том числе и на развешенных по всему городу рекламных щитах, никто в эти дни не отвечал. Поняв, что эту партийную крепость так просто не взять, я принял решение и направил заявление по почте письмом с уведомлением и описью вложения. Все документы, подтверждающие факт отправки имеются в наличии. По всей видимости, как раз в эти дни местными партийными функционерами спешно стряпались бумажки для моего исключения «задним числом».

Пусть это останется на их партийной совести!

О моей же работе как депутата говорят сами за себя цифры и факты адресной помощи гражданам, бюджетным и общественным организациям, предприятиям и учреждениям.

Благотворительностью я занимался всегда, независимо от партийной принадлежности. И главная оценка моей работы – это многочисленные благодарственные письма и простое человеческое спасибо за помощь и внимание. А состряпать любую бумажку, тем более имея в единоличном распоряжении все необходимые атрибуты власти, много ума не надо.

К моему огромному сожалению, поток грязи и лжи в адрес сильных кандидатов будет продолжаться еще не один месяц. Печально, что многие СМИ, в погоне за коротким рублем, не разобравшись в ситуации, с удовольствием это все публикуют.

Моя же основная задача на сегодняшний день – работа на округе как действующего депутата городского Совета, выполнение наказов избирателей, и конечно – руководство одним из крупнейших агрохолдингов на территории региона.

Наш холдинг, это не только сотни рабочих мест, но и социально ответственный бизнес. Конечно, те миллионы рублей, которые мы тратим на благотворительность, могли бы пойти на другие цели. Но я как руководитель предприятия, депутат городского Совета, считаю своей обязанностью лично участвовать в социально – экономическом развитии региона.

Депутат Брянского городского Совета народных депутатов М.Б. Бадырханов