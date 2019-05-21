В Дятьковском районе прошли соревнования по ралли-спринту

В Дятьковском районе, неподалеку от села Слободище, 18 и 19 мая прошли традиционные соревнования по ралли-спринту «У Мастера». Их участниками стали гонщики различных категорий: от любителей до профессионалов. Девизом ралли стала фраза: «Сражаюсь, верю, побеждаю!»

Перед началом состязаний наградили победителей и призеров двух зимних этапов. После этого начались квалификационные заезды участников нынешних соревнований.

Специально для ралли организаторы подготовили трассу. Причем на нее выехали автомобилисты не только из Брянской области, но и гости из других регионов.

Ралли-спринт у села Слободище проходит уже не в первый раз.

Организация турнира – как всегда на высоте. На Слободищенском поле находились сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи. Они в любой момент были готовы оказать необходимую помощь. Пока шли заезды многочисленные зрители гонок могли перекусить в развернувшихся на поле торговых палатках и послушать музыку.

Одним из постоянных спонсоров гонок является Брянское региональное отделение «Партии роста». В этот раз по заказу партийцев изготовили оригинальные кубки для призеров и победителей.

Награды победителям и призерам ралли-спринта вручали председатель Брянского регионального отделения партии Сергей Горелов, а также один из активистов Дятьковского отделения, руководитель клуба «У Мастера» и организатор соревнований Игорь Володин.