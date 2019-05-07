2019-05-07T15:50:21+03:00
Общество

График отключения горячей воды 2019 в Брянске в мае

Стал известен график отключения горячей воды-2019 в Брянске
Мария Дедкова
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Одновременно с остановкой котельных начинается их ремонт и подготовка к новому отопительному сезону.Одновременно с остановкой котельных начинается их ремонт и подготовка к новому отопительному сезону.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Стал известен график отключения воды 2019 в Брянске. Отопительный сезон в городе завершился еще в апреле. Одновременно с остановкой котельных начинается их ремонт и подготовка к новому отопительному сезону. Это значит, что брянцам придется остаться без воды. "Комсомольская правда"в Брянске" публикует список улиц, где не будет воды в мае.

График отключений

Советский район

Фокина,72а - 14 - 27 мая

Луначарского,2а - 21 мая - 3 июня

В.Сафроновой,56 - 21 мая - 3 июня

Ст.Димитрова,42 - 21 мая - 3 июня

Красноармейская,58 - 21 мая - 3 июня

Бежицкая,8а - 21 мая - 3 июня

Красноармейская,65 - 14 - 27 мая

Ст.Димитрова,86б - 27 мая - 9 июня

Горького,22 - 28 мая - 10 июня

Советская,48 - 28 мая - 10 июня

Фокинский район

пр.Московский,126а - 14 - 27 мая

Б.Бережская Пустошь - 20 мая - 2 июня

пр.Московский,93а - 20 мая - 2 июня

Володарский район

ул.Володарского,46а - 15 - 28 мая

ул.Профсоюзов,1а - 20 мая - 2 июня

ул.Димитрова,66 - 22 мая - 4 июня

ул.2-ая Мичурина,14 ФОК - 14 - 27 мая

Бежицкий район

ул.Медведева,79 - 15-28 мая

ул.Куйбышева,21 - 21 мая - 3 июня

ул.Шоссейная,65 - 15 -28 мая

ул.3-го Интернационала,1 - 20 мая -2 июня

ул.Мало-Озерная,1 - 28 мая - 10 июня

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ИСТОЧНИК KP.RU

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