График отключения горячей воды 2019 в Брянске в мае
Стал известен график отключения воды 2019 в Брянске. Отопительный сезон в городе завершился еще в апреле. Одновременно с остановкой котельных начинается их ремонт и подготовка к новому отопительному сезону. Это значит, что брянцам придется остаться без воды. "Комсомольская правда"в Брянске" публикует список улиц, где не будет воды в мае.
График отключений
Советский район
Фокина,72а - 14 - 27 мая
Луначарского,2а - 21 мая - 3 июня
В.Сафроновой,56 - 21 мая - 3 июня
Ст.Димитрова,42 - 21 мая - 3 июня
Красноармейская,58 - 21 мая - 3 июня
Бежицкая,8а - 21 мая - 3 июня
Красноармейская,65 - 14 - 27 мая
Ст.Димитрова,86б - 27 мая - 9 июня
Горького,22 - 28 мая - 10 июня
Советская,48 - 28 мая - 10 июня
Фокинский район
пр.Московский,126а - 14 - 27 мая
Б.Бережская Пустошь - 20 мая - 2 июня
пр.Московский,93а - 20 мая - 2 июня
Володарский район
ул.Володарского,46а - 15 - 28 мая
ул.Профсоюзов,1а - 20 мая - 2 июня
ул.Димитрова,66 - 22 мая - 4 июня
ул.2-ая Мичурина,14 ФОК - 14 - 27 мая
Бежицкий район
ул.Медведева,79 - 15-28 мая
ул.Куйбышева,21 - 21 мая - 3 июня
ул.Шоссейная,65 - 15 -28 мая
ул.3-го Интернационала,1 - 20 мая -2 июня
ул.Мало-Озерная,1 - 28 мая - 10 июня
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ИСТОЧНИК KP.RU