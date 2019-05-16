Что интересного ждет брянцев в городских парках на выходных

Брянские парки открыли весенне-летний сезон. Это значит, что каждую неделю в них будут устраивать концерты, проводить мастер-классы, конкурсы и игры.

В парке Толстого поздравят семьи

В парке-музее имени Алексея Толстого 17 мая пройдет праздник "Семейный калейдоскоп", посвященный международному дню семьи. Будут работать тематические площадки, откроются мастер-классы, состоится концерт. В программе также чествование семейных пар. Начало – в 16.00.

18 мая в 17.00 выступит Брянский городской духовой оркестр.

19 мая в 12.00 выступят самые маленькие артисты - вокальный ансамбль "Песенка" из детского сада "Подсолнушек". А в 16.00 можно поучаствовать в танцевально-оздоровительном мастер-классе "Зумба! Да! -Мы!" В 17.00 свои таланты продемонстрируют учащиеся детской школы искусств №2 имени Петра Чайковского.

На Кургане Бессмертия отпразднуют выпускной

17 мая в 19.00 в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска пройдет концерт. "Хиты нашей весны" исполнит солистка областной филармонии, лауреат международных конкурсов Мишель Монич.

Субботнее утро, 18 мая, начнется Всероссийскими массовыми соревнованиями по спортивному ориентированию "Российский азимут-2019". Регистрация участников – 8.30, открытие соревнований – в 11.00. А в 19.00, на большой эстраде перед Курганом Бессмертия состоится концерт "Выпускной-2019" с участием российских поп-групп "Дискотека Авария" и "Градусы".

19 мая в 9.30 пройдет благотворительный весенний забег “Спорт во благо” в поддержку детей с синдромом Дауна. А вечером в 17.00 ансамбль эстрадного танца "Ассорти" закружит посетителей парка "В вихре музыки и танца".

В Майском парке устроят концерт

В Майском парке 18 мая в 18.00 начнется концерт Академического хора ветеранов центра “Народное творчество”.

Во всех городских парках звучит музыка и будут работать аттракционы.

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