2019-04-02T12:18:23+03:00
Общество

С 6 мая в Брянске автобусы будут ездить до полуночи

Время работы продлят для удобства горожан
Мария Дедкова
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В последний рейс от конечных остановок в будние дни машины будут уходить в 22.00.В последний рейс от конечных остановок в будние дни машины будут уходить в 22.00.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске с 6 мая продлят время работы автобусов. Маршруты №№31,25,27, 5А и 5Б будут ездить до полуночи. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске рассказал начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. В последний рейс от конечных остановок в будние дни машины будут уходить в 22.00. Сделают это для удобства горожан.

Напомним, на данный момент последний рейс автобуса №25 отправляется в 21.40 от телецентра и 20.10 от школы №61. Автобус №31 - от поликлиники БАЗ в 19.10, от бульвара Щорса в 19.15.

Последний рейс автобуса №27 едет от 5-го микрорайона в 20.05, а от мясокомбината - в 21.00. Маршруты №5А и 5Б работают до восьми вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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