Доверие клиентов – знак качества КПК «Народные сбережения»

В современном мире с его стремительно меняющимися финансовыми и информационными потоками становиться все меньше надежных источников поддержки. Из-за трудностей в экономике постоянно растут цены, количество стабильных источников доходов уменьшается, почти каждую неделю приходят сообщения о том, что у того или иного банка Центробанк отбирает лицензию.

В таких непростых условиях отличной альтернативой привычным кредитным организациям стали кредитно-потребительские кооперативы. Как и в любой другой сфере, здесь есть вероятность попасть на удочку недобросовестных дельцов и фирм-однодневкок. Поэтому, чтобы быть спокойным за свои сбережения кооператив нужно тщательно выбирать по нескольким критериям. Один из основных - народное доверие. Проверить его очень просто: достаточно почитать отзывы об организации.

В Брянской области успешно работает кредитно кредитно-потребительский кооператив «Народные сбережения». Его клиенты высоко оценивают уровень оказываемых финансовых услуг и надежность организации.

Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» начал свою работу в 2017 году и за это время зарекомендовал себя как надежный помощник для размещения сбережений жителей Брянской области. Основали кооператив люди с колоссальным опытом успешного управления и развития предприятий. Их главная задача – дать возможность пайщикам получить средства для достойной жизни.

Кроме того, «Народные сбережения» не просто приумножают накопления клиентов, но и несут образовательную функцию. Менеджеры кооператива всегда подробно рассказывают пайщикам о действующих программах, акциях, способах вложения средств. У них также можно получить консультацию по любому смежному финансовому вопросу.

Доброжелательное и внимательное отношения к пайщикам никогда не остается незамеченным. В своих отзывах клиенты часто благодарят сотрудников офиса за оказанную помощь.

Благодаря грамотной, удобной клиентам финансовой политике руководства, успешному вложению средств, чуткому отношению менеджеров, кредитно-потребительский кооператив «Народные сбережения» стал местом, куда брянцы возвращаются снова и снова.

А что говорят пайщики?

Татьяна Шартоп:

«Выношу благодарность персоналу за внимательное отношение к своим обязанностям и к нам, пайщикам»

Дмитрий Замяткин:

«Являюсь действующим пайщиком кооператива «Народные сбережения». Меня устраивают условия по вкладам и проценты, и поэтому регулярно пополняю свой счет. Специалисты, обслуживающие клиентов кооператива, всегда вежливые и уважительные, хорошо знают свои должностные обязанности».

Елена Сердцева:

«Пайщиком КПК являюсь шесть месяцев. Все устраивает, проценты хорошие выплачивают, поэтому я решила продлить наше сотрудничество».

Светлана Главина:

«Я очень благодарна за вежливое, грамотное обслуживание. Хочу пожелать кооперативу долгой стабильной работы!»

Валентина Смирнова:

«Я очень довольна работой кредитно-потребительского кооператива «Народные сбережения». Здесь всегда культурное обслуживание и доступное объяснение».

Мария Пергушева:

«Я открыла вклад в кредитно-потребительском кооперативе в ноябре 2018 года. Выношу благодарность сотрудникам офиса – очень внимательные, вежливые, объясняют все условия. Большое спасибо вам».

Николай Сафронов:

«Я действующий пайщик и уже заключил два договора. Выражаю сердечную благодарность за чуткое отношение к нам, пайщикам, кредитных специалистов. Все в офисе уютно, чисто. Все вопросы пайщикам разъясняются до тонкостей в доброжелательной обстановке. Успешной работы вам в дальнейшем!».

Сергей Ванчиков:

«Я заключил два договора с кооперативом. Очень доволен работой сотрудников».

Ангелина Щербакова:

«Являюсь действующим пайщиком кооператива. Выношу благодарность кредитным специалистам за внимательное и чуткое отношение. Меня полностью устраивают условия по договору и выплатам»

Звоните, будем рады помочь Вам приумножить сбережения! Тел.:7(4832)32-06-53

Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027884. Рег. № 1317 от 30.11.2017. В каждом тарифе существует возможность капитализации сбережений (удерживается НДФЛ). Максимально вносимая сумма сбережений согласно действующему законодательству. Частичное снятие денежных средств в течение срока действия договора отсутствует. При досрочном расторжении ставка перерасчета – 10% годовых. Для оформления тарифа «Пенсионный» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Оплатившие разово вступительный взнос 100 рублей, взнос в резервный фонд 100 рублей, членский взнос 100 рублей пайщики кооператива солидарно с другими членами кооператива несут субсидарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Условия действительны на момент публикации. *Ставки выше, чем в банках, в сравнении с данными Банка России за январь 2018 г. По средневзвешенным процентным ставкам, по привлеченным кредитным ставкам, по привлеченным кредитным организациям и вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях в целом по России, опубликованным на сайте cbr.ru. Предложение действительно для членов КПК. **НКО МОBC, ИНН 7839045118, Лицензия Банка России BC №4349 от 07.02.2018. Реклама