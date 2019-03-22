Брянские таможенники нашли в тайнике поезда из Кишинева ордена и медали на полмиллиона рублей

В тайнике поезда Кишинев-Москва брянские таможенники нашли крупную партию орденов и медалей, которые пытались незаконно переправить через границу. Культурные ценности были тщательно спрятаны. Пакет с Георгиевскими крестами, медалями и значками находился за внутренней обшивкой одного из купе. Перевозчиком коллекции оказался гражданин Молдавии.

- Из 18 предметов 12 были отнесены экспертами к культурным ценностям, - пояснил начальник Брянской таможни Игорь Ерошин, - Это четыре Георгиевских креста времен царской России, выполненные из золота и серебра, стоимостью свыше 350 тысяч рублей и восемь памятных знаков СССР. Самым ценным предметом советских времен оказался серебряный Орден «Трудовое Красное Знамя» Армянской ССР 1926-1934 годов стоимостью 75 тысяч рублей.

Самым ценным предметом советских времен оказался серебряный Орден «Трудовое Красное Знамя» Армянской ССР.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Не менее ценными оказались и современные копии двух настольных медалей «В память освящения в Санкт-Петербурге Собора всех учебных заведений, 1835 год» и «В память сооружения памятника императору Александру II в здании С-Петербургской биржи, 1887 г.», изготовленные из чистого золота. Вес каждой из них - больше 250 граммов.

Две современные настольные медали сделаны из чистого золота.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Экспертная стоимость культурных ценностей составила 450 тысяч рублей.

На перевозчика завели дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров). Нарушителю грозит крупный штраф и конфискация коллекции.

Иностранец пытался ввезти редкие награды - Георгиевские кресты.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Коллекцию у молдаванина могут изъять.Фото: пресс-служба Брянской таможни

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