Почти тысяча сотрудников Брянскэнерго прошла обучение в 2018 году

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2018 год. Более 970 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень. На эти цели было затрачено 4 млн. 451 тыс. руб.

В числе обучившихся новые знания в сфере охраны труда и пожарной безопасности на предприятиях энергетики приобрели 182 работника, 67 сотрудников усовершенствовали навыки работы в электроустановках и распределительных сетях, 33 человека прошли обучение работе на автотранспорте и спецтехнике.

Профессиональное обучение в 2018 году в филиале было организовано в следующих формах: 626 работника прошли обучение по программам профессиональной подготовки; 284 человек обучено по программам повышения квалификации до 72 часов; 65 сотрудников - по программе профессиональной переподготовки свыше 500 часов; 1 работник - по программе высшего образования.

Фото: ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Основная часть сотрудников получали новые знания в профильных центрах переподготовки и учебных заведениях, с которыми Брянскэнерго сотрудничает на протяжении многих лет. Так, весной 2018 года очередная группа энергетиков филиала (17 человек) получила дипломы об успешном прохождении курса «Электроэнергетика и электротехника» в Центре подготовки и переподготовки «Энергетик» филиала ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет МЭИ» в городе Смоленске, с которым Брянскэнерго связывает более чем тринадцатилетнее сотрудничество.

Новым направлением подготовки стало обучение резервистов на должность начальника РЭС, которая проводилась в Калужском учебном центра «Энергетик». Обучение проводилось в очно-заочной форме.

В целях обеспечения непрерывного своевременного, систематического и целенаправленного повышения квалификации в 2018 году в филиале проводилась подготовка работников на базе собственного учебного класса. Таким образом квалификацию повысили 176 человек.

По словам начальника управления по работе с персоналом Анны Грибовой, обучение сотрудников – одно из приоритетных направлений кадровой политики, реализуемой в филиале. Осваивая различные обучающие программы, новые технологии и новейшее оборудование, энергетики повышают свой профессиональный уровень, что положительным образом сказывается на выполнении их главной трудовой функции – обеспечении надежного энергоснабжения потребителей Брянской области.