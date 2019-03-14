2019-03-14T16:20:20+03:00
Общество

Двум брянским музеям передали 21 предмет старины

Их изъяли у нарушителей сотрудники таможни [фото]
Мария Дедкова
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Сотрудники музеев оказались очень рады новым экспонатам.Сотрудники музеев оказались очень рады новым экспонатам.Фото: Мария Дедкова
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13 марта сотрудники Брянской таможни передали 21 предмет старины художественному и краеведческому музеям. Будущие экспонаты изъяли на границе у нарушителей.

Брянскому краеведческому музею вручили иконы, кресты и значки. А также шесть книг, изданных больше 100 лет назад. Самый ценный экземпляр - «Библейская история. Ветхий Завет». Ее стоимость составляет около 35 тысяч рублей.

"История государства Российского" Николая Карамзина датируется 1888 годом. Фото: Мария Дедкова

"История государства Российского" Николая Карамзина датируется 1888 годом.Фото: Мария Дедкова

Издание обнаружили сотрудники Володарского таможенного поста в вещах украинки, которая ехала в Москву. Также иностранка везла публикации немецкого зоолога Альфреда Брема.

Произведения Алексея Толстого, Василия Жуковского и Николая Карамзина, которые также пополнят музейные коллекции, изъяли у украинца. Мужчина рассказал, что купил книги всего за 300 рублей в Москве во дворе дома, где снимал квартиру.

Издание относится к категории культурны ценностей как печатное издание созданное, больше 100 лет назад. Фото: Мария Дедкова

Издание относится к категории культурны ценностей как печатное издание созданное, больше 100 лет назад.Фото: Мария Дедкова

Два креста, икона «Деисус» и части икон-складней тоже перевезут в музеи. Эти святыни обнаружили таможенники в поездах, следующих в Украину.

Иконы-складни обнаружили у пассажира поезда из Украины. Фото: Мария Дедкова

Иконы-складни обнаружили у пассажира поезда из Украины.Фото: Мария Дедкова

Пять икон и две картины неизвестных авторов передали сотрудникам художественного музея. Картина «Турки на молитве» датирована 1912 годом, а произведение с изображением малороссийского сельского пейзажа написано в конце 19 века.

Картина "Турки на молитве" Фото: Мария Дедкова

Картина "Турки на молитве"Фото: Мария Дедкова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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