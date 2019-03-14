Двум брянским музеям передали 21 предмет старины
13 марта сотрудники Брянской таможни передали 21 предмет старины художественному и краеведческому музеям. Будущие экспонаты изъяли на границе у нарушителей.
Брянскому краеведческому музею вручили иконы, кресты и значки. А также шесть книг, изданных больше 100 лет назад. Самый ценный экземпляр - «Библейская история. Ветхий Завет». Ее стоимость составляет около 35 тысяч рублей.
"История государства Российского" Николая Карамзина датируется 1888 годом.Фото: Мария Дедкова
Издание обнаружили сотрудники Володарского таможенного поста в вещах украинки, которая ехала в Москву. Также иностранка везла публикации немецкого зоолога Альфреда Брема.
Произведения Алексея Толстого, Василия Жуковского и Николая Карамзина, которые также пополнят музейные коллекции, изъяли у украинца. Мужчина рассказал, что купил книги всего за 300 рублей в Москве во дворе дома, где снимал квартиру.
Издание относится к категории культурны ценностей как печатное издание созданное, больше 100 лет назад.Фото: Мария Дедкова
Два креста, икона «Деисус» и части икон-складней тоже перевезут в музеи. Эти святыни обнаружили таможенники в поездах, следующих в Украину.
Иконы-складни обнаружили у пассажира поезда из Украины.Фото: Мария Дедкова
Пять икон и две картины неизвестных авторов передали сотрудникам художественного музея. Картина «Турки на молитве» датирована 1912 годом, а произведение с изображением малороссийского сельского пейзажа написано в конце 19 века.
Картина "Турки на молитве"Фото: Мария Дедкова
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU