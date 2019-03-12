Брянцам вернут деньги за покупку приставок для цифрового ТВ

С 3 июня Брянская область перейдет на цифровое телевизионное вещание. Картинка на экранах станет лучше. Но многие телевизоры, выпущенные до 2013 года, по техническим характеристикам не могут принимать цифровой сигнал. Чтобы не остаться без любимых телепередач, нужно купить специальные приставки для цифрового ТВ.

Причем малоимущим и одиноким брянцам вернут деньги за покупку оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию. Компенсацию назначают единовременно на одно домовладение в размере фактической стоимости приобретенного оборудования с 1 января по 1 октября 2019 года, но не более одной тысячи рублей.

Чтобы получить выплату, жителям Брянска нужно до 1 октября 2019 года обратиться в Комплексный центр социального обслуживания Брянска с заявлением. К заявлению приложить:

1) копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданина (с предъявлением оригинала документа).

2) справки о доходах за три полных месяца, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении денежной выплаты, каждого члена семьи;

3) документы (кассовый и товарный чек, подтверждающие произведенные расходы, связанные с приобретением оборудования, паспорт приобретенного оборудования) в период с 1 января 2019 года по 1 октября 2019 года;

4) письменное согласие на обработку персональных данных.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Где узнать, как получить компенсацию

Володарский район: пер. Димитрова, д. 3; телефон для справок: 26-54-24;

Фокинский район: пр-т Московский, д. 58; телефон для справок: 73-71-39;

Бежицкий район: б-р 50-лет октября, д. 4; телефон для справок: 51-43-32;

Советский район: ул. Фокина, д. 66; телефон для справок: 74-31-82.

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