В Брянске из-под рухнувшей крыши сарая спасли 9-летнего ребенка

В Фокинском районе Брянска на улице 2-я Аллея около половины третьего днем в воскресенье, 10 марта, произошло ЧП. Рухнула крыша бесхозного сарая.

Спасателям, приехавшим по вызову, сообщили, что под завалами может находиться ребенок.

- На место обрушения выехали пожарные расчеты пожарно-спасательной части №3, оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями и поисково-спасательная служба города Брянск, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - Площадь обрушившейся кровли составила три на шесть метров. Под тяжелыми обломками отчетливо был слышен детский плач.

На разбор завалов отправили спецтехнику. Через несколько минут после начала работ спасатели вытащили 9-летнего ребенка.

Мальчишку передали медикам, которые приехали на место ЧП. К счастью, жизни и здоровью малыша сейчас ничего не угрожает.

Что стало причиной обрушения крыши сарая, предстоит выяснить экспертам.

Крыша обрушилась на бесхозном сарае.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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