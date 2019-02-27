Начальник УФСИН РФ по Брянской области Леонид Сагалаков: «В системе самое главное – это люди»

Для регионального УФСИН нынешний год праздничный вдвойне: летом исполнится 75 лет со дня образования отдела исправительно-трудовых колоний Брянской области. Он стал прообразом нынешнего Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области.

Какие задачи удалось реализовать в минувшем году и что еще предстоит сделать, в интервью «Комсомольской правде» в Брянске» рассказал начальник управления, полковник внутренней службы Леонид Сагалаков.

? Леонид Алексеевич, вы возглавили управление в октябре 2017 года, с чем вам пришлось столкнуться на Брянщине?

- В первую очередь, хочу отметить, что в Брянской области меня встретил работоспособный коллектив, настроенный на выполнение служебных задач. Своей основной задачей в регионе я ставил сохранение лучших традиций управления и придание нового импульса определенным направлениям служебной деятельности, которые требовали повышенного внимания. Сегодня в уголовно-исполнительной системе региона работают более 2600 сотрудников и служащих. Отрадно, что практически все приняли мои требования.

Леонид Сагалаков руководит УФСИН России по Брянской области около полутора лет. Фото: УФСИН по Брянской области.

? Хватает ли сейчас сотрудников в подразделениях уголовно-исполнительной системы?

- Нам удалось стабилизировать ситуацию с кадровым обеспечением. Сегодня некомплект в колониях и СИЗО области составляет 6,65 процента, что ниже среднероссийского показателя. К сожалению, остаются проблемы с набором на службу младших инспекторов. В основном это обусловлено невысокой заработной платой. Тем не менее из младших инспекторов мы впоследствии формируем кадровый резерв для выдвижения на офицерские должности. Считаю, что на руководящие должности в территориальном органе, в первую очередь, должны подбирать людей с опытом непосредственного общения с осужденными, обладающих достойными морально-деловыми качествами.

? Брянскую область среди других управлений ФСИН России знают как регион, где активно развивается производство.

- Положительные традиции в этом направлении были заложены еще предыдущими руководителями территориального органа. Для увеличения объемов производства и расширения рынков сбыта выпускаемой продукции учреждения уголовно-исполнительной системы Брянской области активно используют научно-технические разработки. В 2018 году подразделения УФСИН региона освоили 34 новых вида изделий. На их производстве дополнительно трудоустроили 302 осужденных и получили 5,9 миллиона рублей прибыли. Это неплохие показатели для нашего управления. Стараемся в первую очередь трудоустраивать исковиков, которые могли бы погашать материальный ущерб, причиненный в результате преступления.

В 2018 году подразделения УФСИН региона освоили 34 новых вида изделий. На их производстве дополнительно трудоустроили 302 осужденных и получили 5,9 миллиона рублей прибыли. Фото: УФСИН по Брянской области.

? Каков ассортимент выпускаемой продукции?

- Нам удалось значительно увеличить номенклатуру изготавливаемых швейных изделий: костюмы охотника, рыбака, спецодежда и так далее. А также металлообработку – это различные модификации вентиля запорного стального, комплектующие из резины для РЖД, искусственные дорожные неровности из резины, металлоконструкции для агрокомплексов. Консервированные овощи и сок, производимые в колонии-поселении, направляем в рамках внутрисистемных поставок в 15 территориальных органов ФСИН России.

? Как строятся отношения с областной властью, удается ли заручиться поддержкой по обеспечению загрузки производственных мощностей?

- С областной властью у нас есть общее понимание того, что после освобождения наши подопечные вольются в гражданское общество. Соответственно, руководители региона заинтересованы в том, чтобы из колоний освобождались люди с образованием, рабочей специальностью и способные приносить пользу обществу. На это и направлена наша совместная работа. В прошлом году самым значимым результатом такого взаимодействия стало заключение контрактов на поставку мебели для государственных и образовательных учреждений и специальной одежды для сотрудников других правоохранительных структур. Уже в этом году при поддержке областной администрации в рамках реализации программы переработки твердых коммунальных отходов на базе ИК-2 мы начали производить мусорные контейнеры.

В исправительных учреждениях УИС области работают школы по подготовке осужденных к освобождению. Фото: УФСИН по Брянской области.

? Как обеспечивается ресоциализация заключенных в брянских колониях?

- В исправительных учреждениях УИС области работают школы по подготовке осужденных к освобождению. Там проводят встречи с представителями центров занятости населения, органов соцзащиты, Пенсионного фонда, представителями ФМС, Управления Минюста России по Брянской области. По итогам учебного года в профессиональных училищах обучено 1313 осужденных по 18 специальностям.

Для успешной социальной реабилитации осужденных мы помогаем им восстановить утраченные документы, оформить пособия и выплаты. Зачастую всем этим осужденные не хотят сами заниматься на свободе. Восстанавливать их права приходится сотрудникам администрации.

? Не могу не спросить о Брянской воспитательной колонии. Она является одной из лучших в стране.

-До приезда сюда я только читал об этом учреждении. А сегодня с уверенностью могу сказать, что это, действительно, колония будущего. В ней созданы такие условия для проживания, которым может позавидовать любое учреждение социального или образовательного профиля гражданского образца. Неслучайно коллеги из других регионов часто приезжают сюда перенимать опыт. Ребята живут группами в комнатах по три-четыре человека. Каждая комната оборудована умывальником и санитарным узлом, мебелью. Подростки располагаются с учетом их возраста и психологических особенностей. Режим, безопасность и охрану учреждения контролируют современные интегрированные системы. В учреждении работают самые подготовленные сотрудники из состава оперативных, режимных и воспитательных служб УФСИН России по Брянской области. Солиден и педагогический коллектив, в котором преподают учителя высшей категории. Именно эти работники ВК с помощью психолого-педагогических мероприятий формируют у воспитанников ориентиры законопослушного поведения, повышают их образовательный, духовный и культурный уровень.

Соки собственного производства региональное УФСИН направляет в другие территориальные органы. Фото: УФСИН по Брянской области.

? Только ли сотрудники занимаются перевоспитанием осужденных?

- К сожалению, основная часть воспитанников - это подростки с измененной психикой и «социальные сироты». Некоторые росли в неполных семьях. Поэтому вина за совершенные подростками правонарушения в большей степени лежит не на самих ребятах, а на их родителях, которые чаще всего ведут асоциальный образ жизни. Ошибки родителей теперь приходится исправлять сотрудникам учреждения. Радует, что к нам на помощь с готовностью приходят институты гражданского общества, коллеги из правоохранительного блока, различные общественные организации, священнослужители, члены попечительского совета.

? Леонид Алексеевич, 12 марта исполняется 140 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Как, на ваш взгляд, должно развиваться «тюремное» ведомство, и что бы вы хотели пожелать своим сотрудникам?

- Мне бы хотелось, чтобы в наших подразделениях все работало так, как это прописано в законе. Мы обязаны создать приемлемые условия для проживания и ресоциализации осужденных. В свою очередь, наши подопечные должны безусловно исполнять правила внутреннего распорядка и уголовно-исполнительного законодательства. Тогда задача по возвращению в общество нормального человека станет реальной. Кроме этого, требую от своих руководителей разного звена уважительного отношения к подчиненным, ведь в системе самое главное – это люди. Чувствуя такое внимание, сотрудники будут идти на службу с хорошим настроением и высоко поднятой головой.

В канун праздника хочу пожелать сотрудникам и их семьям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А еще никогда не сворачивать с выбранного пути, несмотря на то, что работа в уголовно-исполнительной системе непроста, но она так необходима людям и государству. Мы твердо верим, что наш труд приносит положительные результаты.

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