В Брянске открыли новый киоск с печатной продукцией

Киоски с прессой - это часть жизни любого современного города. Печатные издания выполняют важную социальную работу – информируют жителей о происходящих событиях и дают возможность напрямую высказаться о важных, наболевших темах.

В четверг, 14 февраля, в центре Брянска на улице Бежицкой появился новый павильон с печатной продукцией. Его установили представители столичной фирмы «Кардос», специализирующаяся на торговле газетами, журналами, книгами и канцелярией. Киоск расположился в шаговой доступности от крупного муста отдыха – парка имени 1000-летия Брянска и популярного социального объекта - клинико-диагностического центра.

В ассортименте – самые востребованные общероссийские газеты и журналы.

На открытие нового киоска приехали Людмила Гончарова и Николай Голубокий. Фото: Мария Дедкова

- Мы продолжаем заключать договоры с брянскими издателями, - говорит руководитель службы развития компании «Кордос» Максим Литвинов. - Но могу заверить, что в скором времени на полках наших киосков можно будет найти все популярные газеты и журналы Брянска.

На открытие нового киоска приехали городские власти: заместитель главы Брянской городской администрации по социальной политике Людмила Гончарова и заместитель главы Брянской городской администрации по транспорту и торговле Николай Голубокий.

- Это новый современный киоск, отвечающий эстетическим требованиям, - говорит Людмила Александровна. - Мы желаем удачи распространителям, пусть успешно вливаются в брянский рынок.

Новый киоск, который представлен у нас в городе, в народе называют «француз». А все потому, что проект разрабатывали на основе павильонов, установленных во французском городе Лион. Брянский киоск отличается от своего европейского собрата, но основной принцип остался тем же – товар максимально приближен к читателям.

Действительно, часть газет и журналов висит и лежит на стеллажах все пространства киоска. Брянцы могут полистать страницы издания и решить, стоит ли его покупать. Большое панорамное окно позволяет рассмотреть весь ассортимент внутри киоска.

- «Советский» формат киосков типа «Кубик» уходит в прошлое, - говорит Максим Александрович. – Новый павильон создан в виде открытой витрины. Здесь, как в супермаркете - подержали товар в руках и ознакомились. Это положительно сказывается на продажах, а значит поднимает и тиражи изданий. Такие современные павильоны по продаже прессы улучшают городскую среду, делают ее комфортной для брянцев. Благодаря новым павильонам увеличивается ассортимент печатной продукции и его качество. В них также созданы более комфортные условия для работы киоскеров.

Еще одна функция киосков - социальная. Они дают работу, как правило, женщинам пенсионного и предпенсионного возраста. Новая сеть распространения печатной продукции продолжит ее выполнять.

Киоскер Надежда очень довольна своей работой. Фото: Мария Дедкова

- Я торгую газетами и журналами больше 13 лет, - рассказывает киоскер Надежда. - На пенсию выходить не хочется. Раньше работала в торговых центрах. После закрытия точек с прессой, пришла сюда. В этом киоске мне очень нравится. У нас не только «глазастая» выкладка товаров, но и можно взять товар посмотреть, полистать… А еще в современном киоске удобно и тепло. Словом – комфортно.

К слову, в будущем этот киоск планируют оборудовать мультимедийным терминалом, который позволит брянцам с помощью вай-вай выходить в интернет.

«Француз» на улице Бежицкой первый, но не единственный в Брянске. В ближайшее время подобный киоск откроется на улице Авиационной. Павильоны с печатной продукцией этой же сети появятся в Бежице: на улице Куйбышева и 3-го Интернационала. По словам представителей фирмы, дальнейшая установка «французов» в Брянске зависит только от городских чиновников. Распространители готовы сотрудничать с властями и участвовать в аукционах.

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