Самолеты из Брянска в Краснодар полетят 14 марта

Стартовала продажа билетов на авиарейсы Брянск-Краснодар. Первый самолет из нашего города в столицу Кубани отправится 14 марта.

Рейсы будут выполнять дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Из Краснодара лайнер будет отправляться в 9.00, а прибывать в Брянск в 11.05. Обратно - вылетать в 11.55, а прибывать - в 14.00.

Минимальная стоимость билета составит 888 рублей, сообщают в правительстве Брянской области.

Выполнять полеты будут самолеты Суперджет вместимостью 100 пассажиров.

Купить авиабилеты без дополнительных сборов, узнать расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика.

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