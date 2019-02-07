2019-02-07T12:06:03+03:00
Общество

В прошлом году у брянцев изъяли 1285 ружей и пистолетов

76 единиц оружия жители области сдали сами
Мария Дедкова
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В Управлении Росгвардии по Брянской области подвели итоги работы ведомства в 2018-м.В Управлении Росгвардии по Брянской области подвели итоги работы ведомства в 2018-м.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В прошлом году у жителей Брянской области изъяли 1285 пистолетов и ружей и 9835 патронов. Силовики провели 35 тысяч проверок владельцев гражданского оружия, нарушителей среди них оказалось больше 1300 человек. Из-за этого правоохранителям пришлось аннулировать 253 лицензий. Об этом рассказали на брифинге Управления Росгвардии по Брянской области, на которой подвели итоги работы ведомства в 2018-м.

Добровольно жители области сдали 76 единиц пистолетов и ружей, 825 патронов и больше 40 килограммов взрывчатки. За что получили больше 900 тысяч рублей.

По сравнению с 2017-м, это почти в два раза больше. Два года назад брянцы отдали правоохранителям 97 единиц оружия. Как подчеркивают в Росгвардии, на количество сданного оружия повлияло увеличение выплаты. Так, с лета прошлого года за сдачу стрелкового оружия брянцы могут получить 15 тысяч рублей, вместо 7. А владельцы охотничьего - 8 тысяч рублей , вместо 5.

В этом году жители Брянщины сдали правоохранителям 6 ружей, винтовок и пистолетов. За что получили 88 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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