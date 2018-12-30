Новогодняя ночь 2018-2019 в Брянске: как будет работать общественный транспорт

Маргарита Симоньян - о минувшем годе и о 2019-м: Государство станет мягче к гражданам, войны не будет, а Путин не женится

Прокомментировать итоги 2018-го мы попросили одного из героев года - главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян