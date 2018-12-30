2018-12-31T11:15:15+03:00
Общество

Новогодняя ночь 2018-2019 в Брянске: как будет работать общественный транспорт

Мы подскажем, как лучше добраться до мест праздничных гуляний на новогоднюю ночь 2018-2019 в Брянске
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В новогоднюю ночь 2018-2019 в Брянске будет ходить общественный транспорт. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В ночь на 1 января будут работать троллейбусы №2, №9, №6к и троллейбус по специальному маршруту "Юрфак БГУ-Бежицкий рынок", а также автобусы № 2 "Дизельный завод - Фосфоритный завод" и № 25 "Школа № 61 - Телецентр". Проезд в общественном транспорте в эту ночь - бесплатный.

Расписание движения троллейбусов с вечера 31 декабря до утра 1 января:

- №2 Мясокомбинат-Набережная: 21.47, 22.18, 22.44, 23.15, 0.48, 1.16, 1.45, 2.13, 2.42, 3.10, 3.39, 4.07, 4.36 (в депо), 5.04(в депо).

- №2 Набережная-Мясокомбинат: 21.17, 21.48, 22.14, 22.45, 1.15, 1.43, 2.12, 2.40, 3.09, 3.37, 4.06, 4.34.

- №6к Бульвар Щорса-Центральный рынок: 21.17,22.58, 0.59, 2.15, 3.30, 4.46 (в депо).

- №6к Центральный рынок-Бульвар Щорса: 22.23, 1.36, 2.52, 4.07.

- №9 Камвольный комбинат-10 микрорайон: 20.06, 20.38, 21.12, 21.50, 22.30, 22.59 (до Дружбы)1.04, 1.41, 2.19, 2.56, 3.34, 4.11, 4.49 (в депо).

- №9 10-й микрорайон-Камвольный комбинат: 21.15, 21.52, 22.29, 23.06 ( в депо), 1.41, 2.18, 2.56, 3.33, 4.11, 4.47 (в депо).

- Бежицкий рынок-Юрфак БГУ: 21.18, 21.46, 22.15, 22.45 (в депо), 0.45, 1.13, 1.42, 2.11, 2.41, 3.09, 3.38, 4.07, 4.33 (в депо), 5.05 (в депо).

- Юрфак БГУ-Бежицкий рынок: 21.13, 21.48, 22.16, 22.44 (в депо), 1.13, 1.43, 2.11, 2.40, 3.09, 3.38, 4.07, 4.46 (в депо), 5.05 (в депо).

Расписание движения автобусов с вечера 31 декабря до утра 1 января:

№ 2 "Дизельный завод - Фосфоритный завод": 22.10, 23.10, 0.40, 1.30, 2.20, 3.10.

№ 2 "Фосфоритный завод - Дизельный завод": 22.00, 23.00, 0.30, 1.20, 2.10, 3.00.

№ 25 "Телецентр - Школа № 61": 22.10, 23.10, 0.40, 1.30, 2.20, 3.10.

№25 "Школа № 61- Телецентр": 22.00, 23.00, 0.30, 1.20, 2.10, 3.00.

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