В Брянской области стали известны подробности громкого скандала с детьми чиновников

В Брянской области стали известны подробности громкого скандала, связанного с поездкой детей чиновников в Турцию. "Комсомолка" связалась с автором нашумевшего видео Владимиром Шиком.

- Запись была сделана на пресс-конференции, которая прошла 2 апреля, - рассказывает Владимир Шик. - Она как раз была посвящена возвращению детей из поездки. Я подошел к Людмиле Лубской и Олегу Шкуратову и спросил, то что меня волновало на тот момент. Ответы, конечно, несколько удивили. Официальное название фонда "Международный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации". И мне было непонятно, почему большинство детей, отправившися в Демер, были детьми чиновников, а не ребята -отличники, мальчишки и девчонки из малообеспеченых семей. Даже ребята инвалиды, я уверен, нашли бы возможность поехать в Турцию. Если бы им кто-то предложил. После этого мы с коллегами направили запрос в прокуратуру. Тогда одна из сотрудниц горадминистраци получила выговор.

По словам Владимира Шика, сначала он не хотел выкладывать видео в сеть.

- Я знаю и очень уважаю вдову убитого дипломата Марину Карлову. Я понимал, что ей будет неприятно слышать упоминание мужа в такой ситуации. Но, появилась информация, что начался отбор на новую поездку на следующий год. Не хотелось бы, чтобы в этот раз история повторилась.

К слову, как говорит Владимир Шик, Людмила Лубская ушла из горадминистрации по собственному желанию еще летом этого года. Ее увольнение никак не связано с историей о поездке в Турцию.

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