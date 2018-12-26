«Инновационные системы безопасности»: на страже спокойствия брянцев

Сухая статистика

В последнее время СМИ чуть ли не каждый месяц сообщают о взрывах бытового газа в жилых домах. Только за последние полгода в стране их произошло несколько десятков. Один из последних случаев – ЧП в Вологде. 16 декабря в одной из квартир пятиэтажного дома взорвался газ. За сутки до этого хозяева квартиры – супружеская пара – уехали на дачу. Взрыв произошел, когда они вернулись домой и включили свет. В итоге погибла одна женщина. Больше 30 жильцов дома из­за опасности обрушения здания пришлось эвакуировать. Их временно разместили в городских гостиницах.

В Брянской области есть своя печальная статистика по взрывам бытового газа в многоквартирных домах. Первого декабря в Трубчевске едва не погибла мать с двумя маленькими детьми. Как считают эксперты, после установки нового кухонного гарнитура хозяйка не проверила надежность подключения газовой плиты к трубе. При попытке включить конфорки произошел взрыв.

Фото: «Инновационные системы безопасности».

Беды можно избежать

Трагических случаев, связанных с утечкой природного газа и взрывами, легко можно было избежать. Если бы во всех домах, использующих газ для бытовых нужд, были установлены специальные датчики, улавливающие наличие в воздухе взрывоопасных веществ. Эти приборы позволяют сводить практически к минимуму вероятность взрывов в квартирах. Кстати, застройщиков обязали ставить специальные датчики, позволяющие распознать наличие в помещении газа и дыма. В следующем году это может коснуться уже жильцов сданных домов. Устанавливать ли газоанализаторы в уже сданных квартирах, решать их владельцам. Но, если безопасность семьи для вас дороже всего, медлить с этим не стоит.

Решившись на монтаж газоанализаторов и дымоуловителей, главное – не нарваться на мошенников. Несколько лет назад в Брянске и по области промышляла группа дельцов под руководством некоего индивидуального предпринимателя, которая всеми правдами и неправдами вынуждала доверчивых горожан тратить огромные суммы на приобретение различного рода сомнительных приборов, которые эти аферисты выдавали за фирменные датчики­уловители газа и дыма. Жертвами проходимцев стали десятки жителей региона. В основном пенсионеры. После того, как выяснилось, что людей вынуждали покупать, по сути, бесполезные пластиковые коробки, в прокуратуру посыпались сотни жалоб. Все обратившиеся как под копирку просили помощи и требовали разобраться с негодяями. Суды вынесли десятки решений в пользу потерпевших. Владельцев фирмы обязали выплатить компенсации. Но компания быстро свернула свою деятельность в нашем регионе. А ее владельцы были вынуждены спешно уехать, так и не расплатившись по счетам. Сейчас их розыском занимается служба судебных приставов.

Фото: «Инновационные системы безопасности».

Качество и индивидуальный подход

«Благодаря» горе­предпринимателям у брянцев надолго исчезло желание доверять даже проверенным продавцам таких необходимых в каждом доме газоанализаторов. Поэтому всего лишь два года назад в Брянской области удалось завоевать доверие и закрепиться надежной компании, которая занимается продажей и установкой датчиков наличия в воздухе квартиры газа и дыма.

Компания «Инновационные системы безопасности» за это время успела зарекомендовать себя как проверенное предприятие. Она гарантирует высокое качество предлагаемой продукции и широкий ассортимент. Фирма является официальным дистрибьютором отечественных датчиков, которые производят в Саратовской области. Филиалы предприятия находятся по всей стране.

Компания отличается не только высоким качеством предлагаемой продукции, но и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Метод работы не новый – поквартирный обход и непосредственное общение с брянцами. Но он не предусматривает навязывание своей продукции. Перед заключением договора монтажники предприятия подробно рассказывают о возможностях предлагаемых датчиков и опасности бесконтрольного использования газового оборудования. Причем большинство клиентов – люди среднего возраста с маленькими детьми.

– Многие наши клиенты благодарят нас за помощь, – говорит руководитель фирмы Виктор Козырев. – Благодаря своевременному срабатыванию установленных нашими специалистами датчиков наши клиенты смогли не только уберечь от взрывов свои жизни и жизни своих детей, имущество, но и квартиры соседей. Ведь случись что, их могли бы признать виновниками ЧП, завести уголовное дело и по суду обязать выплачивать компенсации пострадавшим.

Директор компании «Инновационные системы безопасности» Виктор Козырев

Просвещение – в приоритете

Одним из важнейших направлений в работе «Инновационных систем безопасности» является просветительская работа.

– Информирование жителей о возможных последствиях бесконтрольного использования газового оборудования – приоритет в нашей работе, – говорит Виктор Козырев. – Мы чувствуем себя ответственными за безопасность жителей Брянской области. Ведь, по статистике, большинство трагедий, связанных со взрывом газа, происходит в результате простой халатности, которой можно было бы избежать, установи вовремя необходимые датчики. Кроме того, мы напоминаем, как действовать в случае задымления в квартире, на лестничной площадке. Рассказываем, что делать при протечке водопроводных сетей. А также, как позвонить в экстренные службы в случае различных чрезвычайных происшествий.

Особенностью работы брянских «Инновационных систем безопасности» является гарантийное обслуживание дымоуловителей и газоанализаторов. То есть потребителям не нужно искать специалиста, чтобы проверить работоспособность датчиков или сменить их в случае поломки, что, к слову, случается крайне редко. Достаточно позвонить своему персональному сотруднику «Инновационных систем безопасности», который приступит к решению проблемы в любое удобное для клиента время.

– Наши двери всегда открыты для новых посетителей, – говорит Виктор Козырев. – Особенно мы ждем молодежь. Ведь от их сегодняшнего выбора зависит безопасность в будущем. При заселении в новые квартиры молодые семьи в первую очередь должны задумываться о безопасности и непременно устанавливать газоанализаторы и дымоуловители.

А мы им в этом, конечно, поможем. Это должно быть одним из главных этапов в заселении новоселов.

Кстати, сейчас Минстрой прорабатывает вопрос установки газоанализаторов в многоэтажках. Это поможет решить проблему взрывов бытового газа в квартирах.

Датчики на посту круглосуточно

Специалисты компании «Инновационные системы безопасности» предлагают своим покупателям широкую линейку датчиков­газоанализаторов и дымоуловителей. Самыми популярными среди них являются сигнализаторы СИГЗ, автономные дымоизвещатели и сигнализаторы загазованности.

Особенность первых состоит в их возможности улавливать даже небольшой процент присутствия в помещениях горючих газов: природного, сжиженного и метана. Они могут работать как по отдельности, так и в связке с другими датчиками. В том числе подключенными к системе «Умный дом». Еще одно важное обстоятельство – вся информация, поступающая с этих приборов, дублируется. Так что датчик защищен от несрабатывания.

Микропроцессорные оптико­электронные автономные дымовые извещатели помогают заметить задымление на ранних стадиях возникновения пожаров. Они подают световые и звуковые сигналы о ЧП и позволяют быстро организовать эвакуацию.

Сигнализаторы загазованности природным газом работают непрерывно. Они автоматически анализируют количество углеводородного газа, в том числе природного и метана. Их также можно применять как в составе систем автоматического контроля загазованности, так и самостоятельно. При появлении в помещении опасных концентраций газа эти датчики подают световые и звуковые сигналы.

Деятельность «Инновационных систем безопасности» не ограничивается лишь просветительской и монтажной работой. Компания уделяет большое внимание благотворительности. В преддверии новогодних праздников сотрудники компании вручат воспитанникам глинищевского детского дома подарки.

Сотрудники предприятия собирают бесплатные наборы для нуждающихся, в том числе пожилым людям. А ветеранам Великой Отечественной войны в честь Нового года и вовсе установку датчиков делают бесплатно. Доброй традицией компании стало участие сотрудников в днях доноров, они регулярно сдают кровь, тем самым внося свою лепту в помощь нуждающимся.

– Бизнес должен не только заботиться о прибыли, но и нести социальную ответственность, – считает Виктор Козырев. – Именно к этому мы и стремимся!

Отдел обслуживания клиентов (звонок бесплатный)

тел. 8­800­350­62­60

www.исб.ru

Уважаемые клиенты, партнеры и друзья!

В преддверии новогодних праздников от имени коллектива «Инновационные системы безопасности» хочу пожелать вам крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд! Пусть наступающий год лишь умножает счeт счастливых мгновений, а рядом будут дорогие вам люди! Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи!

Виктор Козырев: «Наша миссия – социальная ответственность и безопасность граждан».

Монтажники предприятия подробно рассказывают о возможностях предлагаемых датчиков и опасности бесконтрольного использования газового оборудования.

Специалисты компании «Инновационные системы безопасности» предлагают своим покупателям широкую линейку датчиков­газоанализаторов и дымоуловителей.

Деятельность «Инновационных систем безопасности» не ограничивается лишь просветительской и монтажной работой, пенсионерам и нуждающимся сотрудники дарят подарки.

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