Современная сельскохозяйственная техника - двигатель АПК Брянской области

Техника - это незаменимый помощник в отрасли сельского хозяйства. При современных объемах производства комбайны должны соответствовать. Многие технические средства пережили ряд обновлений, появились новые виды техники. Современные машины в сельском хозяйстве заменяют порой целую бригаду рабочих, а новейшие технологии позволяют анализировать десятки параметров без помощи экспертов.

Губернатор Александр Богомаз неоднократно подчеркивал, что устойчивое развитие экономики и социальной стабильности в области обеспечивается при условии эффективной работы крупных предприятий промышленности. Именно поэтому в регионе создаются условия для развития этой отрасли. На Брянщине успешно субсидируетсяприобретение техники и оборудования,работает механизм льготного кредитования.