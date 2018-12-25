2018-12-26T10:56:42+03:00
Общество

Современная сельскохозяйственная техника - двигатель АПК Брянской области

Наш регион обеспечен современной техникой на 100 процентов
Мария ИВАНОВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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Техника - это незаменимый помощник в отрасли сельского хозяйства. При современных объемах производства комбайны должны соответствовать. Многие технические средства пережили ряд обновлений, появились новые виды техники. Современные машины в сельском хозяйстве заменяют порой целую бригаду рабочих, а новейшие технологии позволяют анализировать десятки параметров без помощи экспертов.

Губернатор Александр Богомаз неоднократно подчеркивал, что устойчивое развитие экономики и социальной стабильности в области обеспечивается при условии эффективной работы крупных предприятий промышленности. Именно поэтому в регионе создаются условия для развития этой отрасли. На Брянщине успешно субсидируетсяприобретение техники и оборудования,работает механизм льготного кредитования.

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