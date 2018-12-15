Брянский боец Николай Алексахин выиграл поединок у бразильца Родриго Коррейа

Брянец Николай Алексахин выиграл очередной поединок в турнире смешанных единоборств РСС. 15 декабря в Екатеринбурге наш земляк встречался с 35-летним бразильцем Родриго Кавальеро Коррейа.

Первоначально 27-летний Николай Алексахин должен был сражаться против американца Криса Кертиса. Но североамериканский боец получил травму, поэтому не приехал на турнир.

Поединок с Родриго Кавальеро Коррейа Николай Алексахин начал осторожно. На старте первого раунда соперники обменялись парой ударов, которые не нанесли бойцам серьезного ущерба. Николай был более подвижен. Он пытался взломать оборону противника ударами по корпусу, ногам.

В середине первого раунда Николай Алексахин повалил бразильца на настил. Но Родриго Кавальеро Коррейа быстро вернулся в стойку. На последних секундах первого раунда Николай провел мощнейший удар коленом в голову. Соперник не устоял на ногах и едва не потерял сознание. Но судья дал Родриго Кавальеро Коррейа восстановиться во время перерыва.

На старте второго раунда бразилец двигался медленнее и пытался избегать сокрушительных ударов Николая Алексахина. Но наш земляк улучил момент и нанес точный удар в голову, после которого Родриго Кавальеро Коррейа уже не смог продолжать бой.

Поединок между Николаем Алексахиным и Родриго Кавальеро Коррейа закончился досрочно. На второй минуте второго раунда наш земляк нокаутировал соперника.

Брянец Николай Алексахин одержал 22-ю победу в карьере.Фото: Елена РАКОВА

После этого поединка в активе Николая Алексахина 22 победы. Как признался сам боец после встречи, в дальнейшем он ждет приглашения в сильнейший североамериканский турнир по смешанным единоборствам.

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