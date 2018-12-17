Замначальника отдела УЭБ и ПК брянского управления МВД попался на взятке в 2,3 миллиона рублей

На днях в Брянске сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности полиции задержали 31-летнего заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

Причина - подозрение в получение особо крупной взятки в 2,25 миллиона рублей.

Сотрудники следственного управления СКР по Брянской области уже завели на него уголовное дело за получения взятки. Полицейского отправили под арест в СИЗО.

Собственную проверку организовали и в региональном УМВД.

- По версии следствия, взятку подозреваемый получил в сентября, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Деньги ему через посредника передал представитель одной из брянских фирм. За 2,3 миллиона рублей руководитель предприятия планировал откупиться от оперативных и проверочных мероприятий в отношении своей компании. А сам - избежать уголовной ответственности за совершение налогового

Если вину полицейского докажут, кроме привлечения к предусмотренной законом ответственности, его уволят из органов внутренних дел Брянской области.

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