2018-12-18T18:12:54+03:00
Общество

Замначальника отдела УЭБ и ПК брянского управления МВД попался на взятке в 2,3 миллиона рублей

Полицейского арестовали
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД РФ по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД РФ по Брянской области.
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На днях в Брянске сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности полиции задержали 31-летнего заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

Причина - подозрение в получение особо крупной взятки в 2,25 миллиона рублей.

Сотрудники следственного управления СКР по Брянской области уже завели на него уголовное дело за получения взятки. Полицейского отправили под арест в СИЗО.

Собственную проверку организовали и в региональном УМВД.

- По версии следствия, взятку подозреваемый получил в сентября, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Деньги ему через посредника передал представитель одной из брянских фирм. За 2,3 миллиона рублей руководитель предприятия планировал откупиться от оперативных и проверочных мероприятий в отношении своей компании. А сам - избежать уголовной ответственности за совершение налогового

Если вину полицейского докажут, кроме привлечения к предусмотренной законом ответственности, его уволят из органов внутренних дел Брянской области.

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