Бизнес на понтах: Аренда крокодила и бойфренд напрокат

Маша спокойно работала медсестрой, пока не открыла для себя чудесный мир Инстаграма. Там все оказались белозубые и счастливые - не то что в унылой действительности. Маша взяла два кредита и поставила себе виниры (накладки на зубы), сделала грудь, купила шубу. Но норку надо было куда-то выгуливать, и девушка отправилась за очередным займом - чтобы тусоваться в модных местах. Так и тусовалась, пока гламурную медсестру не стали изводить звонками коллекторы...

Типичная история? Вы даже не представляете, насколько.

Ростовчанку Элину , которая в соцсетях хвасталась люксовым авто, загородным домом и роскошными нарядами, разоблачили соседи по коммуналке. Они заявили, что на самом деле эффектная дама живет в аварийной халупе. Конура на ладан дышит, а женщина не хочет вкладываться в ремонт.

Женщина скрывала, что живет в ветхой коммуналке. ФОТО: Первый канал

«Коммуналка? А как же особняк?» - не поняли подписчики инстаграм-звезды. Оказалось, все интерьеры в соцсетях Элины были сделаны либо в ресторанах, либо в фотошопе. У инстаграм-дивы, кстати, после разоблачения началась депрессия. Потерялись понты, а с ними и смысл жизни.

- Зависимость от соцсетей почти такая же сильная, как и наркотическая. Каждый второй пациент, который ко мне приходит, открывает утром глаза и тут же лезет в Инстаграм. Многие признаются, что после внедрения в соцсети стали тратить на одежду и путешествия уйму денег, - рассказывает психолог Николай Пушков. - И это достаточно взрослые люди. Что уж говорить о неокрепших умах - 15 - 20-летних девчонках!

Букеты и хаски для фотосказки

Как раз эти неокрепшие умы - целевая аудитория бизнеса на понтах. Аренда роскошных букетов «от поклонника», фото в лимузинах и частных самолетах...

- Мы можем записать вас на январь, раньше все занято! - рассказали «КП» в фирме, построившей павильон в «Мосфильме» с декорациями частного самолета Gulfstream G650. - Но учтите, что на новогодние праздники цена выше. В обычное время двухчасовая фотосессия на борту с нашим фотографом обойдется в 14 тысяч рублей, без него - на три тысячи меньше. На Новый год стоимость подрастет на 5 - 7 тысяч рублей. Хотите видеосъемку? Еще 25 тысяч. Плюс при студии работает визажист и стилист. Это, конечно, тоже расходы, но зато и фото будут как с картинки.

Неписанные правила показного гламура - косметики и фоторетуши должно быть много, а собаки - мало.Фото: EAST NEWS

С собой в «самолет» можно привести и песика. Это отлично подчеркивает вашу доброту и желание кого-то пригреть. Есть даже гламурный рейтинг модных псин. Так, очень фотогеничными считаются хаски (от 3,5 тысячи за час съемки, но аренда начинается с 2 часов), лабрадоры-ретриверы (от 4 тысяч рублей в час) и мальтийская болонка - из-за своего кипенно-белого цвета она хорошо смотрится в кадре при любом свете (от 3 тысяч в час). Популярны и вельш-корги - порода, обожаемая британской королевской семьей, что как бы добавляет элитности псевдовладельцу на снимке (от 5 тысяч рублей в час).

Надоели псы? Закажите крокодила.

- Если еще 3 - 4 года назад крокодилов я сдавал на съемки в кинофильмы, то сейчас все больше вариантов привезти Георгия и Шабата для частной вечеринки, где с ним будут фотографироваться все приглашенные. Чтобы потом выставить снимки в соцсети, - рассказывает Александр, владелец частного питомника.

Час аренды крокодила стоит 15 тысяч рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мачо по вызову

Бойфренд - не аллигатор, взять его в аренду сложнее. Те мачо, которых предоставляет для дам рынок эскорт-услуг, дороги (от 7 тысяч за час и не менее трех часов) и неубедительны. В любовь с сильно отлакированным красавцем ни бывший бойфренд, ни ехидна-подруга могут и не поверить.

Проще договориться с тренерами спортзалов. Они мускулистые, профессионально улыбчивые и не откажутся за 2 - 3 тысячи рублей «поторговать лицом» в соцсетях. В интернете есть целые группы, где можно арендовать такого супермена. К своей «личной жизни» владелица аккаунта может приехать в спортзал (2000 руб.), позвать в ресторан (2,5 - 3 тыс., платит за ужин тоже девушка), сфотографироваться в авто (2,5 тыс.), взять с собой в магазин (3,5 тыс.). Это самое дорогое, поскольку мужчинам не нравится таскаться с пакетами.

Отдельная песня - спортзалы. Посещение элитного клуба - это уже обязательная часть инстаграм-культуры. Увы, годовой абонемент в престижный фитнес-клуб дорог. В Москве - десятки тысяч рублей. Проще заплатить за разовый визит 1,5 - 2 тысячи рублей. И тут нужно успеть все - сфотографироваться в бассейне, с гантелями, с мячом, на беговой дорожке... Наснимать надо на полгода вперед.

В идеале фотоотчетом с селфи должно сопровождаться каждое посещение спортзала. Заниматься не обязательно.Фото: EAST NEWS

- Мне не стыдно! - говорит инстаграм-модель Милена, которая открыла «КП» некоторые секреты роскоши напоказ. - Когда я ставлю геолокацию дорогого спортклуба, куда пришла на один раз, я как бы заявляю Вселенной, что хочу более высокий уровень жизни. Зато я в отличие от некоторых не прошу подруг, отдыхающих в дорогом отеле, чтобы они отметили тебя на фотографии, будто они тоже там. Это просто фу! Или когда девушки размещают фото с пустыми пакетами Shanel, которые можно купить оптом на сайте объявлений...

Шикарный букет, с которым можно сфотографироваться, вам привезут за 1000 рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОМПЕТЕНТНО

«В России нет среднего класса, и каждый придумывает свой»

- Помните шутку? До появления Инстаграма, чтобы похвастаться чешским хрусталем, всех приглашали в гости, - говорит Ольга Третьякова, бизнес-консультант. - И правда: когда-то покупки хрусталя, венгерского гарнитура, автомобиля были событиями десятилетия! Теперь же что-то подобное совсем не причина собирать друзей. Парадокс: все на связи 24 часа в сутки, сидят в соцсетях, но одиноки. Второй момент: в СССР было четкое деление на социальные классы: рабочие, интеллигенция, работники торговли и т. д. А сейчас? Вы вот к кому себя отнесете? Наверное, к среднему классу, но никто точно не знает, какой он. И в итоге народ самоопределяется с помощью понтов в нематериальных и материальных сферах.

В тему

«Не работать, а быть модной»

Есть и те, кто покупает дневные экскурсии в Большой театр. Приходят туда в вечернем платье и фотографируются. Снимок выкладывают вечером: вот, пришла с подругой на балет! Понятно, что разница в билете на спектакль и на «посмотреть» огромна. Тут понты другого уровня: мол, девушка не только красива, но и с богатым внутренним миром.

Но неужели столько усилий только ради пыли в глаза?

- У моей подруги страничка, где она три года назад начала тестировать косметику. Сначала все ржали. А сейчас у нее 150 тысяч подписчиков и рекламные контракты на 2 миллиона рублей в месяц. Хотя в школе ее не хотели брать в 10-й класс, а мама надеялась, что дочь станет парикмахером, - объясняет инстаграм-модель Милена. - Чтобы жизнь была сахарной ватой, не надо учиться и трудиться - достаточно быть модной и актуальной!

Руководитель маркетингового агентства «Pro движение» Антон Казарнов уверяет, что Милена была бы права года четыре назад. Сейчас - нет.

- В Европе миллионным блогером можно стать, просто начав постить красивые наряды, в России же к идеальному фото должен быть хороший текст. Люди наелись тряпками и отфотошопленными картинками, они хотят почитать, подумать или посмеяться. А инстаграм-модели этого не умеют. Почти у каждой «десятитысячницы» сейчас есть ассистент, который пишет ей тексты. Владелицам аккаунтов просто не хватает времени на какое-то осмысление своей жизни, не то что на писательство...

ЧИТАТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве заработала новая услуга к 8 марта: шикарный букет напрокат для фото в инстаграм

Наш корреспондент заказала себе «цветочника по вызову»

Получить пусть не миллион алых роз, но большую охапку цветов мечтает каждая женщина. Хочется, чтобы подруги завидовали, а мужчины ревновали и голову ломали: а кто это ей дарит такие дорогущие букеты? Но не самой же себе покупать? Букет из 101 розы обойдется от 6000 до 15 000 рублей. Но теперь такую роскошь можно взять в аренду минут на десять за 1000 рублей, сделать селфи и выставить в соцсеть Инстаграм - пусть все завидуют. Именно такая услуга появилась в Москве в канун 8 Марта. (подробности)