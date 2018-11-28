Учителя ночуют в школах, а врачи работают по двое суток подряд: на что готовы "понаехавшие" из регионов ради московских зарплат

В старом как мир явлении - поездках в Москву за длинным рублем - новые тенденции. В провинции получки у работников соцсферы мизерные, а в столице уже в разы больше. Но уж больно дорого переселиться в Москву. Вот и разрываются гастарбайтеры на два города: в одном - работа, в другом - семья.

В КАЖДОЙ ОБЛАСТИ - СВОЙ ТАРИФ

Разница в зарплатах учителей самая показательная среди бюджетников. Единых тарифов по стране нет, в каждом регионе власти устанавливают свою таксу. По данным Росстата за первые девять месяцев этого года, меньше всего получают в Дагестане: там средняя получка - 20,3 тысячи рублей. Больше всего - на Чукотке: 94,2 тысячи. Но им до столицы, понятное дело, так просто не доехать.

В близких к столице областях цифры разнятся: от 24,3 тысячи в Смоленской области до 32,1 - в Калужской. В Московской области - уже 51 тысяча, в столице - 77 тысяч. А недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вскоре среднюю зарплату учителей доведут до суммы в 110 тысяч. Вот и рванули в столицу педагоги-гастарбайтеры. По данным межрегионального профсоюза «Учитель», каждый четвертый педагог в Москве - приезжий. Даже термин специальный для этого явления придумали: педагогический туризм.

- В своем Мценске Орловской области я получала на руки 18 - 19 тысяч. - Александра Ивановна, учитель русского и литературы, просит не называть ее фамилию - неудобно перед учениками. - В неделю выходил 31 час плюс классное руководство. А потом муж набрал кредитов и бросил нас с дочкой-подростком. В итоге в прошлом году оставила дочь на родственников и поехала в Москву на заработки. Будни здесь, выходные дома. Получаю около 50 тысяч. По московским меркам вроде немного. Но и нагрузка меньше: 21 час в неделю, классного руководства нет.

Пятница у Александры Ивановны - методический день, поэтому в четверг после работы на последней электричке она мчится в Мценск. А в воскресенье вечером уже обратно в Москву. Ради экономии снимает койко-место за 8000 в месяц (ровно столько же уходит на содержание трешки в Орловской области). Плюс билеты (туда-обратно от 1500 до 2500 рублей). На оставшиеся деньги ее семья вполне прилично живет.

Резкий рост зарплат в последние годы привел в школу мужчин-педагогов.

- Езжу в Москву каждый день из Коломны за 113 километров, - рассказывает Виталий, преподаватель истории и обществознания. - На проезд трачу семь часов: электричка, маршрутка, еще и пешком пройти. В пять утра я уже на станции, зато в семь вечера - дома. Грязными получаю 75 тысяч.

Это зарплата молодого специалиста в Ульяновске - со всеми доплатами чуть больше 12 тысяч рублей.

«ДОКТОР В ТРИ СМЕНЫ»

Вслед за учителями потянулись и врачи. Один из самых крупных поставщиков кадров - Владимирская область. Всего 180 км от Москвы, а разница в зарплатах - пропасть. Вот уже пять лет местные чиновники трубят о дефиците медиков всех мастей: в отдельных районах он составляет 45%. В 2013 году бегством в столицу объясняли недостаток санитаров в службе скорой помощи, в 2014-м - медсестер. А по последним данным, в регионе не хватает около 1000 врачей различных специальностей. Докторам предлагают и подъемные, и льготную ипотеку, но проблему это не решает. Вся надежда... на сокращение медперсонала в Москве.

- Мы направляли в Комитет здравоохранения Москвы наши предложения, чтобы в случае предстоящего сокращения комитет предлагал в качестве альтернативы нашим землякам, кроме рабочих мест в столице и Московской области, еще и территорию Владимирской области, - заявлял несколько лет назад экс-глава владимирского депздрава Александр Кирюхин. - Те, кто вернется, получат всяческую помощь.

Но заработки медиков все равно остаются низкими. 34-летний анестезиолог-реаниматолог Иван Горюнов ездит в Москву последние два года. Себя называет «врач в три смены». Основная его работа - в небольшом городке Собинка во Владимирской области в реанимации местной районной больницы. А по выходным («отсыпным» после смены) - два дежурства подряд в столице. Чтобы добраться к 9 утра, приходится выезжать в три часа ночи.

- Сейчас тяжеловато, ремонт по всей трассе, - признается доктор. - А так расстояние небольшое, 150 километров. В столице работаю врачом выездной наркологической бригады, езжу по алкоголикам, вывожу из запоя. В обычный день бывает по пять - семь вызовов, в праздники - больше десятка. Чтобы не тратить деньги и время на дорогу домой и обратно, беру спаренные сутки. Конечно, поспать не всегда удается. Зато отработал 48 часов, получил деньги в кассе - и вперед к семье.

Ради экономии анестезиолог добирается на автобусе: билет в одну сторону - 300 рублей. За один марш-бросок в столицу получает в среднем от 15 до 25 тысяч рублей. В месяц два выезда, набегает 30 - 50 тысяч - сумма, сравнимая с месячной зарплатой Горюнова в родной больнице. Только пахать там приходится в разы больше: 12 - 14 суточных смен. За каждую платят 2,5 тысячи, и это еще прилично. Но уровень ответственности на пределе - все-таки реанимация. «Это тебе не алкоголиков лечить - прокапал и забыл», - говорит Горюнов.

- Совмещать, конечно, непросто, но выхода нет: у жены два года назад обнаружили рак. Операции, лечение - все очень дорого, пришлось брать кредиты. До сих пор расплачиваюсь, - рассказывает врач. - А во Владимире перспектив никаких. Наша больница, которая обслуживает 60 тысяч человек, медленно умирает. Оборудования нет, лечим по старинке. Зарплаты низкие. Вот специалисты и уходят. В этом году закрыли отделение гинекологии. 80-летний доктор один там работал, устал.

Даже младшее звено в столичных больницах имеет больше, чем специалисты с дипломами в провинции. Менять утку больным оказывается доходнее, чем трудиться «белым воротничком».

- В Москве я работаю санитаркой, работа грязная: мыть полы, помогать лежачим больным. Зато зарплата 40 тысяч в графике сутки/четверо, - рассказывает Ирина Соболева из Калужской области. - А до этого я в администрации райцентра бухгалтером трудилась, втрое меньше была получка. Правда, на дорогу много денег уходит, около четырех тысяч в месяц. Добираемся на машине вскладчину, скидываемся вчетвером по 200 - 300 рублей - и вперед. У автовокзала в Теплом Стане есть пятачок, где всегда толкутся бомбилы калужского направления. Когда народу много, там такое творится - пассажиры чуть не дерутся за место. Но за четыре года я ко всему привыкла. И к уткам, и даже к авариям на трассе. Есть захочешь - не так раскорячишься.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В столицу тянется шлейф вахтовиков, а в регионах - пустыня

- С середины нулевых внимание к бюджетной сфере повысилось, зарплаты в Москве стали заметно расти. Вот и потянулся из Центральной России шлейф вахтовиков, - комментирует демограф, кандидат социологических наук Игорь Белобородов. - Не только учителя и врачи, но и сотрудники МФЦ, дорожных служб, силовики - полиция, Росгвардия.

Предоставить статистику сложно, такая маятниковая миграция тяжела для исследований. Но динамика однозначна: количество внутренних гастарбайтеров продолжает расти.

Для потребителя это невыгодно: уровень образования в провинции ниже, чем в Москве. А для работодателя, наоборот: приезжие в отличие от местных готовы к переработкам, боятся потерять свое место, нетребовательны.

Знаю реальные случаи, когда педагоги-провинциалы ночуют прямо в школе, чтобы не тратить на дорогу время и деньги. Дико? Да. Но дальше будет только хуже, если ситуация по стране не изменится. Москва, как пылесос, продолжит стягивать к себе работников, и в регионах образуется настоящая пустыня. Местные власти будут вынуждены удерживать врачей и учителей, и, если не смогут обеспечить достойные зарплаты, меры могут стать самыми радикальными. Вплоть до того, что региональных специалистов сделают невыездными.

Однако вряд ли такие силовые приемы решат проблему. Люди все равно будут искать где лучше.