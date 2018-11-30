С 3 декабря в отделениях Почты России стартует декада подписки

В Брянске декада подписки начнется с акции «День подписчика» на Главпочтамте (площадь Карла Маркса,9)

Одними из ее участников станут газеты «Комсомольская правда» и «Брянские известия».

Только 3 декабря при оформлении подписки на газеты «Комсомольская правда» или «Брянские известия» по специальным льготным ценам подписчики гарантированно получат подарки - книги из самых популярных коллекций «Кухни народов мира», «Волшебные сказки для детей», «Моя любимая дача», «Юношеская библиотека», «Медицинская энциклопедия» и других.

А среди тех, кто подпишется минимум на два издания полгода и более, разыграют ценные призы.

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