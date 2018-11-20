Сенатор Совфеда: Трудно выжить на 3,5 тысячи? Вспомните голод войны!

Сыр-бор начался в саратовской губернии. Там министерша Наталья Соколова рассказала, как русскому человеку протянуть месяц на прожиточный минимум: питайтесь «макарошками». Чиновницу уволили, а ее продуктовые советы попытался воплотить в жизнь местный депутат Николай Бондаренко. Он запустил свой эксперимент: депутат ежемесячно кормится на 3,5 тысячи рублей. И тут дровишек в скандал подкинула сенатор Совфеда Екатерина Лахова, которая прокомментировала эту историю журналистам.

Наталья Соколова рассказала, как русскому человеку протянуть месяц на прожиточный минимум: питайтесь «макарошками». Фото с сайта правительства Саратовской области

- Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Кто будет против увеличения? Все будут «за»! Но надо смотреть, как этого добиться, а не популизмом заниматься, - сказала сенатор журналистам. - Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующие день желания уже нет продолжать в том же духе. Организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, организм «спасибо» не скажет. Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?

Саратовский депутат Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ага, вот к «макарошкам» добавились еще и разгрузочные дни на гречке?

Как кучно в последние дни наши чиновники и политики стали выдавать одиозные заявления. Неужели не понимают, как это будоражит народ?

- У меня ощущение, что осень плохо действует, - поделился с «КП» известный телеведущий Владимир Соловьев. - Надо взять правило: не спешить говорить. Ни Лаховой, ни тем, кто предложил ввести налог на колбасу — вот им просто надо выдохнуть. Им нужно вспомнить, как одному депутату в Госдуме недавно пальцем слазили в ухо, как это повеселило народ. Пусть лучше они друг другу лезут пальцем в уши, но ничего не говорят. Это какой-то ужас! Они на ровном месте устраивают проблемы, они живут в каком-то выдуманном мире. Может им устраивать экскурсии по России, чтобы они знакомились с жизнью страны? Все началось с того, как две депутатши потребовали, чтобы их пораньше отпускали домой, якобы они не успевают мужьям варить борщи. Потом другая депутат пожаловалась, что ей не хватает в Думе зарплаты. Хотя, известный в народе как депутат-тролль, Виталий Милонов сказал, что им в Госдуме не хватает воздуха (от этого они и ковыряют друг у друга в ушах). Может это распространяется на всех чиновников и им просто не хватает кислорода? От этого и сбои в работе.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Чудо политического голодания

Алексей ИВАНОВ

Почему советы чиновников проще питаться звучат оскорбительно для народа

Потом они всегда говорят, что их неправильно поняли. Вырвали слова из контекста. Та саратовская министерша, что советовала беднякам диету на дешевых макарошках. Та депутатша, которой на жизнь не хватает зарплаты в 380 тысяч. Или вот эта сенаторша, поставившая голодающим в пример участников Великой Отечественной войны.

Все мы правильно понимаем, уважаемые женщины (уж не знаю, почему в этом ряду не затесалось мужчин). Вы ведь просто так витиевато хотите донести народу одну простую мысль: раз уж настали трудные времена - нужно затянуть пояса. Правда?

Непонятно, правда, почему трудные времена настали не у всех. Но сейчас не об этом.

Возьму на себя смелость предположить, что больше всего людей бесят даже не советы питаться попроще, а вот эта умильная интонация, присущая барственным особам, общающимся с простолюдинами. Или взрослым при разговорах с детьми. Так и хочется ответить в тон.

Как-то целый день на гречке сидели? Да что вы говорите, неужели, как вы должно быть страдали!

На войне еще голоднее было? Разумеется, только, пардон, кто против кого воюет сегодня. Хотелось бы знать ответ на этот вопрос.

Помнится, в среде поклонников здорового образа жизни когда-то была популярна книга «Чудо голодания». Вот только, кажется, все понимали, что дарить ее людям, живущим у черты бедности, - форменное издевательство. В самом деле, пусть голодают те, кто может сделать выбор. Разница между сознательным аскетизмом и вынужденной нищетой - огромная. Примерно такая же как между политиком и политиканом.