Европе нужна своя армия не для войны с Россией, а ради избавления от НАТО

«Семейная ссора»

Лидеры Франции и Германии высказались за создание единой армии Европы. Сначала об этом объявил Эммануэль Макрон, добавив, что она нужна для защиты от Китая, России и… от США. Его поддержала Ангела Меркель. Владимир Путин заметил, что этот шаг вполне естественен: «Думаю, это положительный процесс с точки зрения укрепления многополярности мира».

Естественно, противнику этой многополярности - Америке - такая идея пришлась не по душе. Трамп отреагировал на слова Макрона язвительно:

- В Первую и Вторую мировые войны речь шла о Германии - и как с этим справилась Франция? В Париже начали изучать немецкий, пока не вмешались США.

В общем, грянул скандал в благородном семействе. Повзрослевшему амбициозному ребенку - Евросоюзу надоела назойливая и навязчивая забота Большого опекуна. Который к тому же грозит перестать выделять деньги на завтраки, попросив оплачивать свои капризы (содержание НАТО) из еврокармана.

Бундесвер расслабился

- Американская политика в Европе ведет к конфликтам. В первую очередь в отношениях с Россией, - сказал «КП» военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. - А это, между прочим, ядерная держава. И ядерные военные действия в Европе превратят ее в лунную поверхность. Иногда некоторые политики это осознают и даже озвучивают «крамолу» публично, как сделал Макрон, перечислив среди угроз и США.

- Но и Россия в этом списке.

- Это только слова. Германия, например, после того как расширилось НАТО до Польши, до безобразия сократила свою армию. Когда я служил в группе советских войск в Германии, напротив нас стояло 12 механизированных и танковых дивизий бундесвера. Сейчас дай бог если они одну бригаду наскребут. Тогда насчитывалось 5 тысяч танков, сейчас - менее 300. Они не воюют в американских операциях в Ираке, чисто символически присутствовали в Афганистане...

- Расслабились?

- Да, понимая, что со стороны России никаких угроз нет. Какая агрессия, когда мы строим к ним «Северный поток-2» при уже имеющемся первом. Все это понимают, но, находясь в строю НАТО, где верховодят США, особо не повякаешь.

Вопрос выживания

После избрания Трампа ситуация в НАТО резко изменилась. Структура альянса перестает финансироваться из Вашингтона в прежних объемах, дополнительные расходы ложатся на бюджеты европейских стран. При этом НАТО обслуживает в первую очередь интересы Вашингтона.

- Получается, вы на свои деньги обязаны содержать свой конвой, потому что структура НАТО в Европе в политическом смысле - это конвой, - пояснил «КП» военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. - Много ли прав внутри блока у Германии, Франции, я уж не говорю о таких «могущественных» державах, как Эстония? Ноль. Если Евросоюзу удастся свою армию создать, то часть суверенитета, конечно страны ЕС себе вернут.

С другой стороны - это банальный вопрос выживания. Не случайно идея создания евроармии была озвучена после того, как Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подставляя Европу под русские ракеты.

- Если раньше во времена СССР было противостояние двух блоков - Варшавского договора и НАТО, - то сегодня дураку понятно, что Россия никому не угрожает, - уверен Александр Жилин. - И вдруг ей под нос собираются поставить «Першинги», как в старые добрые времена. Вынуждая при этом нас включить дополнительный ресурс ядерных сил на подавление этой опасности. А зачем? Чтобы распылить наши ресурсы? Ну глупо же. Есть и подлодки, и бомбардировщики с ядерными ракетами...

- Может, это попытка европейцев выйти из-под влияния НАТО и превратить его в координационный инструмент между армиями США и Европы?

- В случае создания евроармии встанет вопрос о самом существовании НАТО. Этот блок стал страшной бюрократической структурой. Это синекура. Евроармия - это скорее могильщик НАТО, чем партнер.

Для России угрозы нет

Станет ли евроармия для России большей угрозой, чем НАТО? Общее количество военнослужащих в ЕС - около 1,5 миллиона человек. В России - около 1 миллиона, хотя наш мобилизационный ресурс оценивается в 31 миллион человек. Однако евроармия скорее всего будет комплектоваться из отдельных подразделений конкретных стран без наполеоновских (или того хуже) амбиций.

- Штабные структуры у них есть, - говорит Виктор Мураховский. - В случае формирования единой армии им придется развертывать бригады, дивизии, авиаэскадрильи, включать корабли в состав группировки. Идея давняя, тянется с 50-х годов. Францию традиционно поддерживает Германия, которая боится быть застрельщиком в силу известных исторических причин.

- А кроме них кто-то эту идею разделяет?

- Испания, Бельгия, Дания, Нидерланды. В противниках - клиенты США: Великобритания и Польша.

- Но это будет серьезная военная сила? Там же есть и члены ядерного клуба, и авианосцы, и вертолетоносцы...

- Для обороны Европейского союза таких сил вполне достаточно. Они отлично знают, что у России нет никаких агрессивных планов. Заморские операции, конечно, не потянут, но Евросоюз за свои границы воевать пока не собирается...

- А если сравнить возможности евроармии с армиями США и России?

- США обладают крупнейшими вооруженными силами. Им не требуется от кого-то оборонять свою национальную территорию. У них экспедиционные корпуса развернуты во всех регионах мира... И если у нас по стратегическим ядерным силам паритет, то по обычным вооружениям США, конечно, первая держава в мире. Особенно учитывая их акцент на флот и ВВС. Что касается Европы, то пока непонятно, какой облик эта объединенная армия приобретет. У них хватит сил и средств, чтобы сформировать боеспособные части ВВС, ВМФ. По сухопутным войскам сложнее, но 5 - 6 дивизий постоянной готовности собрать реально. Для обороны границ ЕС этого достаточно. Но для наступательной группировки против России этого, конечно, не хватит. Даже сегодня европейская часть НАТО, если убрать за скобки США, самостоятельно не способна сформировать такую группировку, которая бы угрожала нашей безопасности.

Основные вооруженные силыФото: Алексей СТЕФАНОВ

ОТ АВТОРА

Очевидно, что формирование евроармии преследует не только военные, но и политические цели. С одной стороны, это демонстрация своим гражданам самостоятельности и воли не оглядываться за океан. С другой - это некий степлер, которым Париж и Берлин скрепляют начавший трещать по швам Евросоюз. Единая командная вертикаль заштопает прохудившееся взаимное доверие, наложив заплаты на экономические разногласия. Для убеждения сомневающихся и консолидации колеблющихся, конечно, будет обязательно использована старая добрая страшилка о российской угрозе. Но мы же понимаем, что это всего лишь риторика, за которой нет реальных опасений. Кто знает, может, с новой европейской армией в обозримом будущем нас ждут совместные учения, на которых Россия будет рассматриваться как партнер, а не противник.