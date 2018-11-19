Налог на колбасу: сервелат и сосиски подорожают на треть

Ввести налог на колбасу, сосиски и бекон предложил Экспертный совет при правительстве РФ. Предполагается, что налог будет примерно 160 руб. на 1 кг продукта, и платить его будут производители. Если идею поддержат на более высоком уровне, то колбаса подорожает примерно на треть.

Предложение дано в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья». По словам авторов инициативы, в переработанных мясопродуктах много канцерогенов, их употребление повышает риск развития онкологических заболеваний. Якобы, по данным ученых из Оксфорда, каждый год в мире от избыточного потребления красного и переработанного мяса умирает 2,4 млн человек. Инициаторы колбасного налога решили, что его введение поспособствует оздоровлению нации. Наверное, потому что подорожавшая колбаса станет просто недоступна большему числу граждан. К тому же полученные от акцизов средства предлагают пустить на субсидии тем, кто производит полезные продукты питания.

В СМИ прошла информация, что идею Экспертного совета поддержал Минздрав. В самом ведомстве этот вопрос на «КП» не прокомментировали. Однако с мыслью, что есть колбасу вредно, согласились.

- Действительно, есть убедительные доказательства того, что ее потребление здоровья не добавляет. Нужно стараться питаться правильно. Есть меньше переработанного мяса, сахара, соли, «налегать» на овощи и фрукты, – заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Минсельхоз назвал идею введения акцизов на колбасу нецелесообразной и необоснованной.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил, что неплохо бы начать с просветительской работы.

- Начать нужно с маркировки вредной продукции. Например, делать надпись «Минздрав предупреждает» на фронтальной части колбасной упаковки. Пока у нас люди не подготовлены и считают колбасу полезной. Введение акцизов – это уже следующий этап, – прокомментировал он.

МНЕНИЕ

Акцизы на колбасу: чего наше правительство не понимает в экономике

Предложение Экспертного совета при правительстве о введении акциза на красное мясо только на первый взгляд может показаться экзотическим. Сделать из российских бедняков подневольных веганов – на самом деле эта идея лежит в русле других идей, которые штампует финансово-экономический блок правительства. (подробности)