Организатор свадьбы племянницы Джабраилова: «Все расходы взяли на себя родители жениха»

Зал на 600 человек в одном из самых пафосных заведений столицы, грузовики цветов, столы с изысканными угощениями и два платья невесты общей стоимостью в 30 миллионов рублей. Чеченскую свадьбу 22-летней племянницы Умара Джабраилова Айны уже нарекли самой дорогой в столице за этот год и сравнили с легендарным торжеством Гуцериевых (ингушский олигарх два года назад закатил праздник сыну за 76 миллиардов рублей). «Комсомолка» разбиралась, так ли это на самом деле.

- Все торжество я организовал за месяц от А до Я: от цветов до рассадки гостей. Но суммы вам называть не могу, заказчик против, - сразу предупредил организатор церемонии Адам Каригов. - Зал начали украшать за сутки, алкоголя на столах действительно не было — у нас не принято. Скажу только, что все торжество — в том числе платья невесты за 30 миллионов — оплачивали в соответствии с чеченскими традициями родители жениха. Эту свадьбу не зря сравнивают со свадьбой Гуцериевых. Там было дороже за счет артистов: Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас, Алла Пугачева… А здесь молодые позвали чеченских звезд и грузинского певца Дато. А в остальном тоже самое, даже зал тот же.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.bryansk.kp.ru/video/embed/677774" frameborder="0"></iframe> Свадьба чеченских богачей в Москве.По своему размаху это бракосочетание может затмить свадьбу британских королевских особ. Одного только приданного у невесты было 32 чемодана! Умри от зависти, «простушка» Меган Маркл

Итак, проведем аудит в брачной корзине.

Макияж невесты: 25-30 тысяч рублей

- Айну готовила к торжеству основатель школы макияжа Мадина Ибрагимова, - сообщили «КП» в студии «Мурмадина». - Фишка ее работ — идеально ровный тон кожи, она как будто светится изнутри. И держится такой макияж до двух дней. Даже если на губах сходит блеск, остается оттенок. Ресницы клеятся, не наращиваем. Весь мейкап плюс укладка стоит 25 тысяч рублей. Плюс выезд мастера за МКАД — в пределах 4-5 тысяч.

Невеста - студентка МГУ Айна ДжабраиловаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артисты: 600 тысяч рублей

- От нас на торжестве выступали около 40 человек, и взрослые, и дети, - уточнили в ансамбле «Ансар». - Всего было три номера, каждый по 10-14 минут, в сопровождении оркестра. Стоимость всегда обговаривается индивидуально, но ценник за такое мероприятие — около 300 тысяч рублей.

Примерно столько же, судя по данным из открытых источников, стоит выступления грузинского певца Дато.

Цветы: 1 — 1,5 млн рублей

- Стена из цветов, на фоне которой фотографируется невеста, безусловно красивая. Но это прокатная история, аренда, а не живые глицинии, - уверена Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов. - На столах в зале цветы настоящие, а вот на высоких подсвечниках, скорее всего, композиции наполовину искусственные. Букет невесты из пионов стоит от 8 до 15 тысяч рублей. По моим подсчетам, услуги флористов обошлись молодым в 1 — 1,5 млн рублей. Не скажу, что это очень дорого — средний чек для помещения такого размера.

Аренда зала и банкет: 7,8 млн рублей

leyl_777 Чеченская свадьба в столице поразила размахом.

В самом ресторане «Сафиса» от комментариев о свадьбе племянницы миллионера отказались. А цены на аренду согласились обсуждать только при личной встрече.

- Этот мраморно-хрустальный дворец с залом на 600 персон стоит прилично: от 600 тысяч в день, - прокомментировал организатор свадеб, пожелавший остаться неизвестным. - Конечно, место на любителя: золото, лепнина, ковровые дорожки, дворцовый интерьер… Есть балкон и фуршетный зал. Сцена, звук, свет — все оборудование здесь свое. Плюс банкет — от 12 тысяч за персону без алкоголя. Итого за все пришлось отдать 7,8 млн.

Итого: примерная стоимость свадьбы - около 40 млн рублей.

elina.dagaeva Вайнахский ловзар (лезгинка): танцует только одна пара, всё внимание только на них.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А кто жених?

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на фотографиях с торжества невеста всегда одна. Как рассказали «КП» друзья Айны Джабраиловой, по чеченским традициям молодожена не принято показывать, поэтому 26-летнего Хайдар Шерипов находился с друзьями в другом помещении. О нем известно немного: по данным СМИ, вместе с отцом ведет нефтяной бизнес. Кроме того, является учредителем предприятия, выдающего займы и кредиты (сейчас находится в стадии ликвидации).

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Негласно эту церемонию уже окрестили свадьбой года. И есть за что: кадры из московского ресторана «Сафиса», где 10 ноября гуляли гости 22-летней студентки МГУ Айны Джабраиловой, поражают воображение. Зал, утопающий в золоте и роскошных букетах, двухметровый торт, шесть сотен гостей, изысканные деликатесы на столах... А главное украшение вечера – красавица-невеста в сияющем платье с длинным шлейфом, которая весь вечер принимала поздравления в беседке из живых цветов. Кстати, жениха, 26-летнего Хайдара Шерипова на этом гулянии не было – для него устроили отдельное торжество. (подробности)