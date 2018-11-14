Актриса и певица Марина Орлова: Вдова Задорнова из ревности не разрешила мне принять участие в концерте его памяти

10 ноября исполнился год со дня смерти Михаила Задорнова. К этой дате Максим Галкин собрал на своей телепрограмме родных и коллег писателя. В студии встретились обе жены сатирика - первая, Велта Задорнова, и вторая, Елена Бомбина. Друг к другу они относятся вполне лояльно: Велта и Елена вместе ухаживали за умирающим.

Словарь в подарок

Во время программы зашел разговор о молодой актрисе и певице Марине Орловой, которая в последние годы жизни писателя гастролировала вместе с ним. В сети Марину даже называли последней музой Задорнова.

С этим категорически не согласна вдова писателя: во время эфира Бомбина обвинила Орлову в самопиаре (см. «Дословно»). Попутно в адрес Орловой прозвучали и другие упреки. Например, молодую актрису уличили во лжи: на одном ток-шоу показали автограф Задорнова - «С любовью!». Молодой друг писателя, певец Брендон Стоун (вместе с сатириком они подготовили несколько музыкально-юмористических номеров) на программе у Галкина признался, что они вместе давали автографы на книгах Задорнова, и слова «С любовью» писал именно Брендон.

Заодно в студии показали фрагмент передачи «Давай поженимся!», где участвовала Марина Орлова и куда она принесла шарф, вышив на нем название программы с ошибкой («поженЕмся»). Вдова Задорнова Елена Бомбина через Максима Галкина передала Орловой подарок с намеком - словарь русского языка.

«Тупая и с кем-то спит»

«Комсомолка» дозвонилась Марине Орловой, чтобы узнать ее мнение.

- Марина, ваша персона вызывает некоторое раздражение у родных Задорнова...

- Не знаю, чем это вызвано. Я заметила это довольно поздно, когда мне рассказали о концерте, посвященном его памяти, в нем примут участие его коллеги, друзья, ученики. Я сказала, что отменю все свои дела и с радостью выступлю. Разумеется, бесплатно. Мне казалось, что я должна это сделать. Ведь я выступала с Михаилом Николаевичем на стольких концертах и даже помогла снять фильм по его сценарию («Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». - Ред.). Но позже мне сказали, что на это предложение у Елены Бомбиной была неоднозначная реакция, она сказала: нет, Орлову не надо. Наверное, это основано на каких-то личных домыслах, на банальной женской ревности. Хотя чего тут уже ревновать? Умер человек. Можно только вспоминать его добрым словом.

- Как вы относитесь к словам Елены Бомбиной о том, что вы пиаритесь за счет сатирика?

- Легко осуждать человека за глаза. Но для меня не имеют большого значения слова не известного мне человека. Я же не могу всем нравиться. Для меня имеет значение мнение Михаила Николаевича, те слова, которые он говорил обо мне зрителям (их можно найти в интернете). Задорнов говорил на концертах: "Мне всегда хотелось найти актрису, чтобы она была красивая, но умная и зато талантливая". Познакомившись со мной, он понял: в России все-таки есть еще образованная молодежь. Он высоко ценил тексты моих песен, и об этом он говорил в своих интервью, открыто. Для меня имеет большое значение мнение Задорнова как человека, добившегося в жизни колоссальных высот. Он хотел поделиться моими песнями со своими зрителями - вот это дорогого стоит. Если его вдова не согласна с его мнением, это ее право. Конечно, первое оскорбление, которое можно придумать в адрес молодой девушки, не зная ее, - «наверное, она тупая, и, наверное, она с кем-то спит».

Михаил Задорнов не раз бывал в редакции «Комсомолки».Фото: Евгения ГУСЕВА

«Дух поселился в подъезде»

- И все же вас упрекают в пиаре на имени Задорнова...

- Знали бы вы, от скольких интервью я отказалась! По факту я дала интервью только «Комсомолке» и была на передаче Малахова, посвященной его памяти. Все! Все остальное перепечатали и надумали за меня. Какой-то журналист даже выдумал, будто «дух Задорнова поселился в моем подъезде».

Тогда вообще всех артистов, которые были знакомы с Задорновым и говорили в память о нем добрые слова на телепередачах и в интервью, можно упрекнуть в пиаре. Как и его вдову Елену Бомбину - она же тоже ходит на телевидение и интервью дает. Обвинить человека можно в чем угодно, было бы желание.

- Вас называли музой Задорнова...

- Лично я ничьей музой себя никогда не называла, я сама человек творческий и нуждаюсь в собственной музе. Но, если я когда-либо смогла вдохновить Михаила Николаевича на написание хотя бы одного абзаца, для меня это большая честь. Почему меня так называют, не знаю, возможно, подсмотрели это в интервью Задорнова 2014 года, когда он только начинал со мной работать и говорил журналистам, что я вдохновляю его на написание киносценария.

Но, на мой взгляд, Задорнову музы были не нужны, он всегда фонтанировал идеями без чьей-либо помощи.

Михаил Задорнов и Елена Бомбина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Я предлагаю вашим читателям послушать песни, которые я пишу, чтобы составить своё собственное обо мне мнение. Я вам прислала парочку новых, чтобы вы разместили на сайте и тогда уже делайте сами выводы, стоило ли Задорнову приглашать меня в концерты или не стоило, есть у меня талант или нет, глубокий ли я человек или поверхностный. Не обязательно, что всем должно нравиться, то что я пишу. Но, по крайней мере, это будет оценкой на чём-то обоснованной.

- Прошел год со дня смерти Задорнова. С какими чувствами Вы вспоминаете Михаила Николаевича? За что ему благодарны?

- Главное качество, которое я в нем ценила, это безусловно чувство юмора. Поэтому даже к такой к абсурдной ситуации я стараюсь подходить с юмором.

- Вы считаете, что нравились Михаилу Николаевичу?

- Разумеется! Зачем бы он тогда предложил мне выступать с ним на концертах? Я была близким ему по духу человеком. Я с охотой верила в его теории о происхождении человечества, в его безумные исторические открытия. Он говорил, что я человек чистый и неиспорченный, и это ему нравилось во мне. Или же вы имеете в виду, нравилась ли я ему как девушка? Должна заметить, что даже если и нравилась , он никогда не позволял себе лишнего. Никогда не ставил меня в неловкое положение, никогда не делал каких-то намеков. И стоит отдать ему за это должное. Он вёл себя всегда очень достойно и уважительно. Не нужно делать из Задорнова Харви Вайнштейна. Он не был таким человеком никогда! Все эти глупые сплетни основаны только на факте, что он был мужского пола, а я - женского. Ну разве это не глупость? Поверьте мне, если бы у меня был такой великий мужчина как Михаил Задорнов, я бы с гордостью об этом говорила открыто! И уверена, что те женщины, которых он любил, будут с гордостью рассказывать эти истории любви своим внукам до конца жизни. Мне же посчастливилось с ним только работать, гастролировать, учиться у него. Он был человеком чести и достоинства и всегда относился ко мне с большим уважением.

Глупо говорить о пиаре, Задорнов мог не только не помочь, а напротив навредить моей карьере! Ведь в последние годы я работала в Голливуде, к тому времени, я снялась уже в двух фильмах, а познакомившись с ним в Москве (когда приехала буквально на месяц погостить) задержалась в России, чтобы выступать с ним на концертах. Потому что он переубедил меня. Концерты это душа, а Голливуд это только прибыль. И меня не раз предостерегали от сотрудничества с ним, ведь Задорнова в Америке очень не любят и моя кинокарьера могла быть под угрозой.

Задорнов, Брендон Стоун, Марина Орлова, Максим ЗабелинФото: Из личного архива

- Что сейчас происходит у вас в творчестве?

- Я наконец решила заняться вплотную своей музыкой. Я записала четыре новые песни этим летом. Две на английском, две на русском. Разумеется, всё приходится делать своими силами. Ни продюсеров, ни спонсоров у меня нет. Одну из песен очень любил Михаил Николаевич, она записана в старорусском стиле, с потрясающим московским хором VoiceFusion в 30 человек. Эту песню мы хотели вставить в художественный фильм об Олеге. Фильм должен был быть вроде игры престолов, но про славян. О том, как зарождалась Русь. Зимой хочу снять короткометражную сказку на эту песню.

Я много путешествую. Много пишу, так как пришла к выводу, что нужно больше создавать своё, чем воплощать в жизнь чужое. Фильм, который я сняла в Италии, получил премию в Милане. Очень довольна результатом. А сейчас я нахожусь опять в Лос-Анджелесе, так как здесь скоро состоится премьера фильма о Фрэнке Синатра с моим участием.

ДОСЛОВНО

Елена БОМБИНА - в эфире телешоу «Сегодня вечером»:

Появление таких «муз» вызывает сочувствие и даже иронию

- Во все годы Михаил приглашал на свои выступления молодых исполнителей и исполнительниц. Он учился и учил их. Жаль, что не у всех хватает достоинства и уважения к памяти Михаила Николаевича и своего таланта, чтобы не использовать черный пиар после его ухода. Конечно, появление таких «муз» вызывает сочувствие и даже иронию.

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КСТАТИ

На могиле Михаила Задорнова в Юрмале установили памятник

- Это памятник двум Задорновым, отцу и сыну, - рассказала «КП» вдова сатирика Елена Бомбина. - Он получился достойный и лаконичный, в форме книги. На одной странице - инициалы Михаила, на другой - его отца Николая Павловича. Идею предложила сестра Михаила Людмила, памятник сделали на деньги рижского друга Задорнова и одного из первых организаторов его концертов. И скульптор, и спонсор этого памятника пожелали остаться неизвестными. Все это они сделали из уважения к памяти Михаила. (подробности)