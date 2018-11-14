Мой знакомый заходится частым кашлем - мы только что прошли мемориал на месте рухнувших 11 сентября 2001 года башен-близнецов.

- У многих, кто работает на Уолл-стрит, после той трагедии проявилась аллергия, - извиняется за кашель финансист. - Пыль от бетона здесь уже, наверное, навсегда. Инвестбанкиры съезжают с Манхэттена. На другой берег Гудзона, в Нью-Джерси (город-сателлит Нью-Йорка. - «КП»).

Биржевым спекулянтам - кем и является мой старый знакомый - оттуда комфортнее управлять финансами, глядя на небоскребы Нью-Йорка из безопасного далека. Но для деловых встреч все-таки выбирают Уолл-стрит. Здесь физически ощущаешь, как на Нью-Йоркской фондовой бирже - главной бирже мира - money makes the world go round («деньги заставляют мир вертеться» - англ.), как поет Лайза Миннелли.

- Мы еще полгода назад поняли, чем закончатся выборы в конгресс, - продолжает финансист. Этот разговор у нас случился прямо накануне голосования, на котором решалось, удержит ли Трамп власть.

КУДА ПЛЫВУТ КИТЫ

- Финансовый рынок - это как Гудзон, - мой эксперт показывает на широкое и мутное русло реки. - Здесь плавают киты - они крутят сотнями миллиардов на бирже. И мелкая рыбешка - все другие инвесторы. Киты давно начали распродавать свои активы. Рынок просел. А за последние три недели потери достигли двух триллионов долларов. Это, к сравнению, все, что производит Россия за год.

- Предвидя поражение Трампа, эти киты-миллиардеры решили, что такой расклад - это плохо, и начали заранее избавляться от акций?

- Наоборот. Предвидя его победу. Трамп сохранит контроль над сенатом, который будет блокировать любые попытки скинуть президента.

- И что плохого? Трамп же делает Америку снова великой! Снижает налоги, возвращает в страну производство.

- Все это и не устраивает Уолл-стрит! - Спекулянт смотрит на меня, как на экономически неразумное дитя. - Если в США убрать биржевую финансовую составляющую, окажется, что мы по размерам экономики - реально на четвертом месте. После Китая, Евросоюза и Индии. Главное, что производят США - это доллары, гособлигации, в которых весь мир хранит свои резервы. И Трамп на всю эту систему покушается. Словно он реально «агент Кремля».

ДЕНЬГИ НЕ ВСЕ РЕШАЮТ

- И что такого он делает?

- Для начала - санкции. Постоянно пугает новыми финансовыми ограничениями. Возьмем Иран. Трамп вернул против него жесткий санкционный вариант. А если Евросоюз, который против эмбарго, продолжит торговлю с Ираном, то США будут блокировать любые банковские переводы, выраженные в долларах. Имеют право! Доллары - собственность правительства США. В результате Жан-Клод Юнкер, глава правительства ЕС, заявил: нужно отказываться от долларов в экономических расчетах. Представляете, что это означает? Ближайший союзник Америки готов отказаться от ее финансовых услуг посредника.

Еще момент. После кризиса 2008 года США накачивали мировую экономику триллионами долларов, они раздавались налево и направо. Лишь бы экономика не застопорилась. Но деньги не все решают. Возникла идиотская ситуация. Допустим, я потерял работу, но мне же надо как-то жить, семью кормить! А ты (представим, что ты - правительство США), чтобы спасти меня в кризис, даешь мне миллион долларов в долг под ноль процентов. Рассчитывая, что я тебе его отдам, когда найду работу. Но я не нахожу работу. Потому что кризис. Тогда ты мне уже два миллиона долларов даешь. Один, чтобы я тебе его вернул за прошлый кредит. А второй - чтобы мне опять было на что жить. И вот я уже должен два, потом четыре миллиона. Долг увеличивается в геометрической прогрессии! И так продолжается 10 лет. Столько прошло после обвала 2008 года (когда разорились крупнейшие американские инвестбанки, что привело к мировому финансовому кризису. - «КП»). Эти триллионы долларов попали на спекулятивный фондовый рынок. Люди на них гигантские состояния сколотили!

- А Трамп-то тут при чем?

- При всем. Он пытается бесконтрольный поток денег поджать. Выполняет свою предвыборную программу. Представляешь, какое недовольство это вызывает у спекулянтов. Они годами прокручивали миллиарды и припеваючи жили! Целые страны так жили. Например, Аргентина. Она подсела на бесплатные кредиты из США, а сейчас пришло время платить.И в стране случился кризис.

- То есть мировая экономика начинает терять доверие к доллару?

- Финансовые киты со старыми деньгами - состояниями, сколоченными еще в прошлых веках, уже ищут альтернативу. Ротшильды (европейская династия банкиров. - «КП») начали вкладываться в Китай. Это небыстрый процесс. Но через десять лет статус мировой финансовой державы может достаться Пекину. Лондон же тоже когда-то был мировой финансовой столицей...

ОТСКОК МЕРТВОГО КОТА

На следующий день после выборов в конгресс я позвонил эксперту-спекулянту. Хотел его подловить. Голосование прошло так, как он и предсказывал, но на биржах - рост.

- Это называется отскок мертвого кота! - заявил спекулянт.

- Что за чертов кот?

- Биржевой термин. Кот упал с крыши дома. Стукнулся об асфальт, потом отскочил и опять рухнул. Замертво, - объяснял смысл жутковатого образа финансист. - Рост на бирже - временная коррекция. Когда мелкая рыбешка (это я про обычных спекулянтов), думая, что событие случилось, пытается начать скупать акции, надеясь на рост цены. Но кот уже сдох. Трамп, став президентом, убил кота американской экономики!

ИТОГО

И Россию зацепит

- Перестройка мировой финансовой системы приведет к небывалому кризису, - дает печальный прогноз финансист. - России и другим сырьевым странам не поздоровится. Очевидно, в кризис опять упадут цены на нефть и газ - главный источник доходов России. Ослабнет рубль, начнется рост цен. Но во время такой глобальной трансформации Россия тоже может получить свои выгоды. В отличие от доллара рубль все-таки обеспечивается товарами. Да, в основном это сырье. Но это нечто реальное. Что могло бы помочь стать рублю хотя бы региональной резервной валютой. Ну а вдруг?

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