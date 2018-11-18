9 катастроф, грозящих уничтожить человечество

Недавно «Комсомолка» писала, как американские миллиардеры спешно готовят подземные бункеры в Новой Зеландии, чтобы избежать Судного дня. Причины для беспокойства у толстосумов есть. Это подтверждает свежий доклад «Риски глобальных катастроф - 2018».

Итак, какие же катаклизмы могут поставить крест на обитателях планеты, включая людей?

1. Ядерная война.

Между прочим, риск атомного Армагеддона впервые лидирует в докладах Фонда. В прежние годы он был куда ниже в рейтингах вселенских опасностей. Видимо, сказалось октябрьское заявление Трампа о намерении вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. Эксперты Фонда откровенно предупреждают: вероятность атомного конфликта сейчас выше, чем 10 лет назад. Крупнейшие арсеналы у США и России: около 7 тысяч боезарядов у каждого «партнера». Ядерное оружие также имеют Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль. Есть разные сценарии его применения генералами. Не исключен и случайный запуск, который также приведет к масштабной атомной войне. Гибель миллионов людей, разрушенные города, радиоактивное заражение…

Но есть еще одна опасность – «ядерная зима», скорее, даже «мини-ледниковый период». Огромное количество пыли, продуктов горения надолго «затмят» Солнце. Температура на планете, по расчетам ученых, понизится на 8 градусов на 4-5 лет, что отрицательно скажется на сельском хозяйстве. Большая часть выжившего населения просто погибнет от голода.

2. Биологическое и химическое оружие.

Оно относительно дешево по сравнению с ядерным, не требует сложнейшей техники и редких материалов. Особую озабоченность вызывают последние достижения в области синтетической биологии и генной инженерии. Они снижают уровень квалификации специалистов, затраты на модификацию существующих патогенных микроорганизмов или разработку новых. «Если эти крошечные живые существа когда-либо вырвутся из контролируемой лаборатории (специально или по ошибке), это может вызвать пандемию беспрецедентных масштабов!» Повышает уровень риска большое число лабораторий, изучающих потенциальные пандемические патогены для военных или гражданских целей, а также доступность опасной информации, распространяемой в научных целях.

Кстати, о лабораториях. Пентагон немало понаставил их вдоль границ России - в Армении, Азербайджане, Грузии, на Украине и в ряде других бывших советских республиках.

Те же риски и с химической отравой.

Хотя производство и использование биологического и химического оружия запрещены международными конвенциями, оно несколько раз использовалось за последние сорок лет. Например, в Родезии в конце 1970-х правительственные войска запустили возбудители холеры, сибирской язвы, тифа и брюшного тифа в источники воды, использовавшиеся партизанами.

Во время ирано-иракской войны 1980-1988 гг. газ убил 20 000 солдат, 100 000 пострадало. В марте 1995 года секта Аум Синрике выпустило газ зарин в токийском метро. 12 японцев погибло, серьезно пострадали 50.

Есть большая опасность, что, несмотря на Конвенцию 1993 года, более совершенное химическое оружие массового уничтожения будет использовано в крупномасштабных конфликтах, предостерегают авторы доклада. Либо при подавлении внутренних беспорядков, проведении контртеррористических организаций и т.д.

В истории было минимум три случая неблагоприятных последствий изменения климата. ФОТО: кадр из фильма

3. Изменения климата.

В 2015 году около 200 стран подписали Парижское климатическое соглашение (президент Трамп, впрочем, объявил в прошлом году о выходе США). В Париже тогда всем миром договорились сдерживать рост глобальной средней температуры намного ниже 2°С.

Однако авторы доклада предупреждают: «вероятность повышения температуры на планете на 3 градуса Цельсия или больше составляет один к трем.» Если этот прогноз сбудется, Нью-Йорк, Новый Орлеан, Майами, Мумбаи, Шанхай и другие крупные прибрежные города будут затоплены. (К счастью, российских городов в печальном списке нет).

Более миллиарда жителей побережий станут климатическими беженцами, будут искать новые дома, квартиры. Повысится число наводнений, тайфунов, штормов.

В истории было минимум три случая неблагоприятных последствий изменения климата.

В середине 16 века норвежские викинги вынуждены были покинуть крупнейший на Земле остров Гренландию – «Зеленую страну». Началось обледенение благодатного края. До сих пор 84 процента Гренландии покрыто льдом.

Кхмерская империя (современная Камбоджа) процветала с 802 по 1431 год. Ее столица Ангкор считается крупнейшим доиндустриальным городом планеты. Но десятилетия сильной засухи, чередовавшиеся с наводнениями, обрушили империю. Лишь развалины «священного города»-миллионника остались в джунглях.

200-летняя засуха сгубила до нашей эры высокоразвитую цивилизацию долины Инда, где проживало свыше 5 миллионов человек.

Впрочем, все это были местные катаклизмы, жители успели перебраться в более благоприятные места. На этот раз, пишут авторы доклада, возникает риск глобального климатического катаклизма. В случае беды человечество не найдет «запасного аэродрома». Так что надо принимать меры.

84 процента Гренландии покрыто льдомФото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Коллапс экологической системы.

С середины 1950-х годов многие элементы, обеспечивающие живучесть планеты, деградируют с ускорением. Загрязнение окружающей среды, разрушение естественных мест обитания животных, их миграция по миру, снижение качества почв, дефицит пресной воды грозят ухудшением качества жизни самих людей. Недаром говорят, что скоро грядут «водяные войны». Экология может пройти точку невозврата. Наглядный пример экологического коллапса – озеро Чад, расположенное на территории Чада, Нигерии, Нигера и Камеруна. Еще в 60-х годах оно считалось шестым по величине в мире. Прошло каких-то полвека, и размер Чада уменьшился на 90 процентов! Из-за чрезмерного использования воды, продолжительной засухи и последствий изменения климата. Это ударило по здоровью, экономике 40 миллионов африканцев, живущих вокруг Чада.

Еще в 60-х годах озеро Чад считалось шестым по величине в мире. Прошло каких-то полвека, и его размер уменьшился на 90 процентов!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Пандемии.

В 21 веке нас уже пугали атипичной пневмонией, коровьим бешенством, свиным и птичьим гриппом, Эболой… Но каждый раз проносило! Однако успокаиваться рано. Может неожиданно вспыхнуть эпидемия новой, неведомой болезни, которая быстро захватит страны и континенты. Этому будет способствовать глобализация, урбанизация и все большая устойчивость бактерий к антибиотикам. Сейчас подобные бактерии ежегодно убивают по миру 700 тысяч человек. К середине века, по прогнозам, до 10 миллионов!

5 самых смертоносных пандемий в истории

165-180 гг. Чума Антонина. Погибло около 5 миллионов человек.

541-542 гг. Чума Юстиниана. 25 миллионов жертв, или около 13% мирового населения в то время.

1347-1351гг. «Черная смерть» - Бубонная чума. 75 миллионов смертей! По некоторым оценкам, все 200 миллионов.

1918-1919 гг. Испанский грипп. Заразилось около 550 миллионов, умерло 50 миллионов.

1970-е-настоящее время: ВИЧ / СПИД, унес более 25 миллионов человек.

6. Столкновение Земли с астероидом.

По научным данным, падение небесного странника на нашу планету с катастрофическими последствиями происходит в среднем каждые 120 000 лет. Пыль и обломки от удара каменного гостя диаметром более километра, выброшенные в атмосферу, могут на несколько месяцев затмить Солнце. Это приведет к неурожаю, гибели экосистем. Могут погибнуть сотни миллионов человек. А ведь на землю-матушку падали астероиды и куда больших размеров. Один из них, вероятно, и уничтожил динозавров.

По научным данным, падение небесного странника на нашу планету с катастрофическими последствиями происходит в среднем каждые 120 000 летФото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Извержение супервулкана.

Точно предсказать гигантский выброс огненной лавы пока невозможно. По оценкам вулканологов, суперизвержение (не менее 400 куб. км лавы и других веществ) случается в среднем раз в 17 тысяч лет. Последнее произошло в Новой Зеландии около 26 500 лет назад. Так что сроки поджимают. В случае трагедии погибнут люди, дома, огромные массы пепла в атмосфере вызовут снижение температур, похолодание на Земле. Под подозрением Йеллоустоун в США, за ним ведется постоянное наблюдение.

8. Солнечная геоинженерия.

Новый суперпроект управления атмосферой, смахивающий скорее на фантастику. Для борьбы с глобальным потеплением ряд ученых предлагает распылять в стратосфере аэрозоли и другие вещества, которые будут отражать солнечные свет и тепло обратно в космос. И температура на Земле, дескать, понизится. Все затраты – 10 миллиардов долларов! Проект пока существует лишь в компьютерных моделях. Но ученые Гарварда уже планируют первый эксперимент в стратосфере. Идея вроде бы прекрасная. Но палка, как известно, о двух концах. Авторы доклада считают, что солнечная геоинженерия создает потенциально глубокие риски, серьезные этические, социально-экономические, политические и управленческие проблемы. Дело-то совершенно новое! Вдруг что-то пойдет не так? Аэрозоли могут дестабилизировать местный и планетный климат, а также различные элементы глобальной экосистемы. Внезапное прекращение солнечной геоинженерии приведет к быстрому и серьезному глобальному потеплению, ударит по всему живому.

Или вдруг какой-нибудь экстравагантный миллиардер возьмется самолично менять климат на планете, не спросясь у лидеров разных государств, общественных организаций? Вопросов пока больше, чем ответов.

9. Искусственный интеллект.

Весьма популярная страшилка Голливуда о «бунте машин.» Большинство экспертов согласны, что суперинтеллигентный Искусственный Интеллект, вероятно, будет разработан как доброжелательный или нейтральный и вряд ли станет злодеем. Однако нехорошие люди могут запрограммировать его на убийства. И будут массовые жертвы. Опять же в ходе гонки вооружений разных государств может начаться война между самими Искусственными Интеллектами, что тоже приведет к гибели людей…

Беспокоит авторов доклада и то, что разработчики роботов, ИИ сосредоточены на их функциональности, а не на этичности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НЕ ВСЕ ТАК СТРАШНО, НО СЕРЬЕЗНО!

Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы – Россия.

Проблемы, перечисленные в докладе фонда «Глобальные вызовы», хорошо известны. Но поданы, на мой взгляд, с излишней эмоциональностью. Не все так просто, но не все так страшно. Возьмем, например, пункт Катастрофическое изменение климата при повышении температуры на планете на 3 градуса или больше. Первый вопрос, откуда считать? Если от дня сегодняшнего, то такое повышение к концу века, скорее всего, маловероятно. Если же от середины 19 века, доиндустриального периода, то вполне возможно. Но и тогда катастрофически климат изменится не на всей планете, а лишь в некоторых частях. Так что «запасной аэродром» человечеству не потребуется. Пишут, что более миллиарда жителей побережий станут беженцами из-за затопления территорий. Перебор! В серьезных научных работах прогнозируется, что пострадает полмиллиарда. Но от засух! Затопления же затронут 150 миллионов человек. К концу века, когда на Земле будет жить 9-10 миллиардов. Мировое сообщество, полагаю, сможет помочь страждущим.

Список затопленных городов тоже весьма условен. К концу 21 века прогнозируется повышение уровня Мирового океана на 1 метр. В среднем. В тропиках – на полтора, ряд островов Тихого океана точно затопит, с этим надо смириться. На Балтике - на 50 см. Так что Петербургу с его дамбой это не страшно.

Что касается Нью-Йорка, Лондона, как любят пугать иные футурологи, их затопит в 22 или даже 23 веке. Когда из-за таяния льдов Гренландии, Антарктиды Мировой океан может подняться на 3-5 метров. Но процесс будет очень постепенным, люди спокойно переселятся вглубь территорий. Тут скорее вопрос не выживания людей, ущерба экономике, а потери культурного наследия. Согласитесь, жалко будет потерять Венецию в 22 веке!

Не все так однозначно и с суперизвержениями вулканов, которые могут вызвать довольно сильное похолодание на Земле, пусть и краткосрочное. Весной 2010 года «проснувшийся» исландский Эйяфьядлайёкюдль парализовал воздушное сообщение в Европе. Многие лидеры государств из-за этого не смогли прилететь на похороны польского президента Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе. Но в стратосферу пепел «исландца» не попал, климат не изменился. Все зависит от геометрии извержения. Уйдет ли пепел вверх или по сторонам.

Вот и ученым Гарварда никто не позволит проводить в стратосфере опыты по солнечной геоинженерии. Во всех научных публикациях, в том числе выносимых на рассмотрение правительств в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, говорится о стадии модельных, компьютерных экспериментов, либо региональных. Но стратосфера не может быть региональной. Можно, наверное, экспериментировать со специальными вертушками, которые будут поднимать вверх соль от океанских волн, образуя белые облака, отражающие солнечное излучение обратно в космос. Локально. Но вряд ли это выйдет за рамки науки. Полагаю, задумываться о солнечной геоинженерии можно только в том случае, когда человечество действительно «дойдет до края».

В конце жизни покойный академик Юрий Антониевич Израэль, один из основателей межправительственной группы экспертов по изменению климата, пришел к выводу: человечество настолько сильно влияет на климат, настолько неорганизованно, настолько эгоистично и безалаберно, что без солнечной геоинженерии в конце концов будет не обойтись. Но только в «конце концов».

Сейчас экология улучшается, энергетика «зеленеет». И глобальные выбросы парниковых газов от человеческой деятельности вышли на некое плато, стабилизировались. Хотя еще 10 лет назад все паниковали, что они будут расти-расти-расти... Ситуация гораздо лучше, чем мы ожидали в начале 2000-х.

Я думаю, солнечная геоинженерия так и останется на уровне модельных экспериментов.

Полагаю, специалисты других отраслей также заметят переборы в своих пунктах катастрофического доклада фонда «Глобальные вызовы».

Те, кто принимает серьезные решения в сфере политики, экономики, инвестиций, получают информацию из других, серьезных научных источников. Этот же доклад рассчитан на просвещение широкой публики.

Просвещать можно по-разному. Либо давать серьезную информацию. Но говорить придется 50 раз. И лишь на 49-м народ задумается. И то лишь когда твой город накроет волна жары, либо штормовой ветер повалит рекламные щиты, автобусные остановки, деревья.

А можно что-то такое проорать и сразу привлечь внимание. Как этот доклад-«страшилка». Но мы же знаем басню про «Волки, волки, волки…»

Здесь тот самый случай. Через несколько лет эти ежегодные страшилки Фонда перестанут пугать публику, поскольку обещанных катастроф не случится. Но не надо забывать, что волки-то в лесу есть… Человек действительно меняет климат сильно и негативно.

Но, повторяю, эти проблемы известны. Идет активный поиск путей предотвращения катастроф. Ученые внимательно следят за климатом и воздействием на него человека, завулканами, астероидами, занимаются профилактикой инфекционных болезней, вакцинами…(И даже вопрос о выходе США из договора по ядерным ракетам окончательно не решен. Возможно, Трамп лишь пугает Россию, торгуется. - Ред.)

Так что будем жить!

Как пример подготовки к грядущим проблемам - только что по нашим министерствам, ведомствам разослан Национальный план адаптации к изменению климата в России. Пока еще черновой вариант, но документ серьезный. В нем много пунктов по здравоохранению, энергетике, строительству, есть лесное хозяйство и охрана природы...

Подробнее о том, что будет с погодой в России в ближайшие годы, десятилетия, климатолог Алексей Кокорин расскажет в одном из ближайших номеров еженедельника «КП»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Фонд глобальных вызовов (Global Challenges Foundation) создал в 2012 году шведский финансист Ласло Сомбатфалви для изучения главных угроз человечеству и поиска эффективных способов борьбы с ними. Глобальные проблемы требуют глобальных решений, считает Ласло.