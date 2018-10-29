Экс-мэр Брянска Николай Сарвиро: "Комсомол научил меня всего добиваться своим трудом"

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-29T11:50:09+03:00

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Накануне праздника корреспонденты «Комсомолки» выяснили у известных брянцев, каким было их комсомольское прошлое.

Николай Сарвиро, бывший мэр Брянска и заместитель главы администрации Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

- Комсомол – это моя молодость. Я вступил в ВЛКСМ в 14 лет, когда учился в школе в Могилевской области Белоруссии. В классе я был старостой. Мы собирали металлолом и макулатуру, разводили кроликов. После школы переехал в Брянск. В 1963 году поступил в политехнический техникум. Во время службы в армии тоже включился в общественную комсомольскую работу. Из армии я вышел с хорошей комсомольской характеристикой. Директор техникума сразу назначил меня секретарем комитета ВЛКСМ. Под моим руководством было 1100 студентов. Чем мы только не занимались! И в стройотрядах работали, и землянки партизан восстанавливали. Ходили в походы по местам боев 50-й армии. Открывали памятники, посвященные погибшим солдатам. В 1967 году в основание Кургана Бессмертия заложили капсулу с посланием потомкам. Тогда в Брянск привезли землю с братских могил со всей страны. На церемонию пришли матери погибших солдат. В прошлом году я тоже участвовал в закладке новой капсулы с посланием.

Я считаю, что комсомол дал мне путевку в жизнь, научил добиваться всего своим трудом.

Людмила Гончарова, заместитель главы Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

- Я всегда была активисткой и в пионерской организации, и в комсомольской. После института два года работала на комсомольской работе – дошла до 2-го секретаря горкома ВЛКСМ Брянска. Это были первые этапы моей трудовой деятельности. В комсомоле случайных людей не было: редко встречались те, кого «продвинули». Каждый добивался результатов своим трудом. Комсомольцы – лидеры по натуре. У нас не было ни минуты свободного времени: то в походе, то на слете, то на конкурсе. А если отчитывали на комсомольском собрании – такой был позор, но и урок на всю жизнь. Я до сих пор с чувством благодарности вспоминаю людей, которые меня принимали в комсомол. Они стали моими учителями по жизни. С некоторыми мне приходилось позже работать. А с бывшими друзьями-комсомольцами часто общаюсь и теперь. Это люди, на которых можно положиться.

Юрий Лодкин, экс-губернатор Брянской области.Фото: Марина АНТОНОВА

- Уже в 25 лет я стал секретарем горкома ВЛКСМ в Дятькове. Могу сказать, что комсомол определил мою судьбу. Благодаря ему я научился разбираться в политике. Этот опыт пригодился мне и в работе депутатом, и на губернаторском посту. С другой стороны - комсомол повлиял на меня и как на писателя. К слову, первый мой рассказ напечатали именно в газете «Брянский комсомолец». Для меня комсомол - это великое дело. Сегодня тоже существует много молодежных организаций, где ребята могут проявить себя. Нынешнему поколению я хочу пожелать: не бойтесь, дерзайте!

Татьяна Болховитина, председатель общественного совета Брянска.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

- В этом движении я участвовала почти 17 лет, всегда была активисткой. Уже в школе меня избрали секретарем комсомольской организации. Затем эту должность я заняла в институте, позже была секретарем, первым секретарем Брянского обкома комсомола. Эти времена я вспоминаю с теплотой и трепетом. А людьми, с которыми работала, горжусь до сих пор. Комсомол помог мне получить опыт руководителя, который потом пригодился, когда я стала заместителем губернатора. В то время молодежь могла выразить свое мнение почти на всех уровнях власти. Сейчас представители не всех молодежных организаций могут достучаться до власти. Поэтому есть риск, что их голос не услышат. Я надеюсь, что когда-нибудь мы снова вернемся к единому молодежному движению.

Татьяна Максимкина, секретарь по идеологии брянского областного отделения КПРФ. Фото: брянское отделение КПРФ.

- Времена комсомола связаны у меня с воспоминаниями о школе и институте. Это песни у костра, КВН, стройотряды, поэтические вечера. Мы постоянно были заняты, нам было все интересно. Помню, мы с однокурсницами помогали бетонировать фасад здания нового Климовского консервного завода. Отличились - получили тогда грамоту от обкома комсомола. Но, пожалуй, самым ярким воспоминанием стало открытие Кургана Бессмертия. Нас всех тогда переполняло чувство гордости и единения. Я горжусь, что комсомол познакомил меня с Михаилом Чириковым – основателем Поста №1 на площади Партизан.

По моему мнению, комсомол выполнял важную функцию - воспитывал гражданина. Пройти мимо и не помочь или отказать в чем-то было не просто стыдно, а недопустимо. Кроме этого, в комсомоле все ребята могли проявить себя, кто в общественной, а кто в политической жизни.

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