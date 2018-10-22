Глава Брянска Александр Хлиманков: Город меняется к лучшему

22 Окт. 10:00 2018-10-22T10:16:52+03:00

Строительство новых школ, развитие дорожной системы Брянска, ремонт и возведение мостов. На эти и другие темы мы поговорили с главой города Брянска Александром Хлиманковым

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В начале октября открыли пристройку на 600 мест к школе № 59 на проспекте Станке Димитрова. Каково ее оснащение?

- На самом деле – это современная инновационная школа. Всем советую сходить на экскурсию. Оказавшись в ее стенах, понимаешь, как много зависит от правильной атмосферы. Уверен, в таких условиях у учителей появится больше вдохновения, у учеников – интерес. Пристройка оснащена самым современным оборудованием. Приятно удивили интерактивные доски, установленные в каждом классе. С их помощью учителя могут быстрее составлять планы работ, показать ученикам решение сложных задач. Лично меня поразил класс робототехники, в котором ребята могут создавать собственные модели предметов, инженерных сооружений. Это помогает развитию пространственного мышления у школьников.

Когда в Брянске продолжится строительство новых образовательных учреждений?

- При поддержке губернатора Брянской области, участии федерального и регионального бюджетов в Брянске уже в ближайшее время начнется строительство еще одной новой школы. Она разместится на территории старого аэропорта. Я надеюсь, работы начнутся уже в этом году. Сейчас проходит процедура торгов на определение подрядчика. Аукцион сейчас идет и на строительство нового детского сада на улице Романа Брянского.

Но впереди у нас еще много работы, в том числе перевести все школы города на односменный режим работы. В Брянске во вторую смену учатся десять тысяч учеников. Для того чтобы перевести детей на обучение в одну смену, нам нужно еще десять школ. Мы знаем обо всех «болевых точках». Например, школа №39, расположенная недалеко от 67-й, сейчас переполнена. Учреждение работает в две смены. Там нет места для новой пристройки. Расширить территорию за счет дополнительного участка невозможно из-за плотной жилой застройки вокруг. Школы необходимы и на улице Романа Брянского, и в Московском микрорайоне, и на улице Флотской. Мы ищем способы решения этих и других проблем. В перспективных планах возведение пристройки к школе №67 на 1291 учащегося по улице Орловской.

Александр Хлиманков Глава города Брянска. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Как в ближайшее время будет развиваться дорожная инфраструктура города?

- В ноябре мы заканчиваем расширение Городищенского поворота до шести полос. Это первый этап реконструкции дороги. Следом мы планируем расширять дорогу в сторону Советского района до ТРЦ «Аэропарк». Здесь тоже будет шесть полос для движения.

Сейчас мы уже договариваемся о выкупе частных земельных участков, необходимых для дальнейшего расширения улицы Объездной. Второй этап реконструкции данного объекта пройдет в следующем году.

Мы откроем дорогу на улице Романа Брянского на участке до улицы Авиационной. В ближайшее время завершится строительство примыкания к федеральной трассе, и объездная дорога станет полностью доступна для горожан. В следующем году на улице Авиационной пройдет капитальный ремонт, в рамках которого примыкание к новой дороге расширят.

Отмечу, что в этом году в Брянске капитально отремонтировали больше 16 километров дорог. В следующем году эта цифра увеличится почти вдвое.

В скором времени планируется строительство дороги Брянск-I - Брянск-II, которая соединит железнодорожный вокзал и Московский проспект. В данное время проект дорабатывается. Как только мы получим деньги из федерального бюджета, то начнем выкупать необходимые участки, проводить торги и начинать работу.

В этом году начался ремонт второй очереди Первомайского моста. На каком этапе сейчас находятся работы?

- Реконструкция второй очереди Первомайского моста идет с опережением графика. Строители готовят опоры к омоноличиванию, отсыпают щебнем подъездные пути для доставки новых балок. Уже забиты подводные сваи, полным ходом идет бетонирование ростверков, после чего будет производиться усиление опор. Исходя из контракта, все строительные работы должны завершить в декабре 2019-го. Но благодаря высоким темпам объект могут сдать уже в сентябре.

Кстати, за последние три года, благодаря поддержке регионального бюджета, нам удалось отремонтировать три моста: железнодорожный на станции «Брянск-I», первую очередь Первомайского и Октябрьский. На очереди теперь Литейный.

В Брянске продолжается действие программы «Формирование современной городской среды». В этом году отремонтируют 18 дворов и четыре общественные территории. Успеют ли рабочие управиться до холодов?

- Мы заканчиваем ремонт дворов. Завершить работы планируем в течение ближайшей недели. Единственное, что может замедлить темп - это поставка оборудования для детских площадок. Тем не менее, уже завершили ремонт пяти дворов: на улицах Пушкина, 2-я Аллея, Чапаева, Красных Партизан и Молодой Гвардии, Советской и на 1-ом проезде Станке Димитрова. Там заасфальтировали дворовые подъезды, улучшили освещение, установили новые скамейки, урны и оборудовали парковки.

Что касается общественных территорий, то 25 октября должны завершиться работы в сквере имени Ленина в Володарском районе, сквере на Набережной в Советском районе и в сквере имени Александра Морозова в Бежице. По парку железнодорожников срок контракта истекает 9 ноября. Отмечу, что в сквере Морозова уже выполнена большая часть работ. Высокие темы и на других объектах.

Нужно признать, что работы начинаются действительно поздновато. Но ремонт общественных территорий - процедура довольно длительная. Сначала нужно было провести голосование, затем подвести его итоги, потом должно пройти заседание общественной комиссии, проведение торгов и только тогда начинаются работы. На ошибках учатся, в следующем году мы планируем начать ремонт уже весной.

Благоустройство дворов в Брянске по программе «Формирование современной городской среды» заканчивается. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Каким будет бюджет на следующий год?

- Бюджет города Брянска увеличится. Если в 2014-м бюджет был около пяти миллиардов рублей, то в 2017 - уже восемь миллиардов. В этом году увеличилось поступление налогов, мы продолжаем активно участвовать во всех федеральных программах. Деньги пойдут, конечно же, на преображение города и улучшение жизни его жителей: строительство образовательных учреждений, ремонт дорог, прокладку ливневой канализации, благоустройство дворов и общественных территорий, а также строительство новых спортивных объектов. Мы запланировали строительство открытых спортивных площадок, на которых могли бы заниматься все желающие.

На Кургане мы хотим сделать трассу для велосипедистов, скейтеров, велогонщиков. Спортивные площадки появятся у гимназии №6 и школы №36.

В нашем городе многое меняется, и, как отмечают сами брянцы, в лучшую сторону. Мы постараемся и дальше двигаться в этом направлении.

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