Справедливая цена: сколько должна стоить новая квартира?

18 Окт. 11:00 2018-10-19T10:16:33+03:00

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По данным сайта ЦИАН, в Брянске строится 42 жилых комплекса. При таком широком выборе определиться с покупкой новой квартиры не просто. Чтобы сделать верный шаг и не пожалеть, эксперты советуют тщательно оценить надежность застройщика, удобство расположения и транспортную доступность. Тип строения (панельные, блочные, монолитные, кирпичные) влияет на то, как быстро дом будет построен и заселен. Эти факторы напрямую влияют на итоговую стоимость квартиры: чем надежнее, удобнее и качественнее, тем дороже.

Уточним, из каких параметров складывается цена квадратного метра. По данным экспертов, 39,2% стоимости приходится на строительно-монтажные работы, 15,9% - на внутреннюю отделку, 15% - на приобретение проекта. Остальное занимают – от большего к меньшему – следующие расходы: платежи городу за право строительства, брокеры, резерв на строительство, генподрядчик, проектно-изыскательные работы, благоустройство, продвижение и реклама, технические условия, тех. присоединение и т.д. Это параметры, которыми застройщик объясняет цену, взятую не с потолка, а просчитанную и обусловленную реальными факторами. По сути это просто формула, и вычислить справедливость этой цены простому покупателю сложно.

Сам покупатель смотрит на цену и ее справедливость иначе, со своей позиции, задаваясь вопросом, может ли он позволить себе покупку квартиры с такой ценой за квадратный метр. По сути, справедливая цена складывается из расходов на возведение, ситуации в экономике, покупательской способности населения и т.д. Для покупателей справедливая цена – это соотношение надежности, качества и доступности. По свежим данным Минстроя, Брянская область вошла в пятерку лидеров с самой низкой ценой за квадратный метр по России – в среднем чуть более 30 000 рублей за квадрат. Согласно оценке сайта domofond.ru, этот показатель на сентябрь 2018 года – 37 138 рублей за кв. метр в среднем по Брянску.

Если вы задумываетесь о покупке квартиры по справедливой цене, обратите внимание на варианты в «Квартале Набережных». Застройщик предлагает жильё от 26 500 руб./кв.м. Это цена ниже средней по городу. Микрорайон расположен в живописном месте на берегу реки Десны, на стыке Советского и Бежицкого районов. Уже сдано в эксплуатацию 12 домов – это более 2 000 квартир. Ещё 2 позиции на стадии строительства. На территории работают магазины и аптека, строится детский сад. Рядом – остановка общественного транспорта. Подробную информацию ищите на сайте и по телефону (4832)32-21-65.

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