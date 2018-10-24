2018-10-24T12:22:33+03:00
Происшествия

Брянский девятиклассник умер после отдыха в Турции

В тяжелом состоянии школьника привезли в Москву, но врачам не удалось его спасти
Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Школьника спецбортом доставили из Турции в Москву.Школьника спецбортом доставили из Турции в Москву.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трагедией закончилась поездка на море ученика 9-го класса одной из школ города Жуковки Брянской области. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

В Турцию Денис* с семьей улетел еще в сентябре. Несчастье, по словам его друзей и одноклассников, произошло под конец отдыха: подросток пошел купаться в море, а когда вышел из воды, потерял сознание. С отеком легкого и головного мозга его положили в клинику турецкого города Аланья. Но для полноценного лечения школьника нужно было срочно переправить в Москву.

- Мы долго находились в неизвестности, - рассказали корреспонденту «КП» в школе, где учился мальчик. - Дело в том, что из-за тяжести состояния мальчика нельзя было транспортировать. Страховка выделялась только по факту указанных услуг. Хватит ли денег на лечение и перевозку в Россию – было неясно. Одноклассники и учителя вызвались собрать деньги в помощь семье, но это было неофициально.

По словам учителей, в воскресенье вечером, 21 октября, находящегося в тяжелом состоянии подростка спецбортом доставили в Москву. Его положили в реанимацию одной из столичных клиник. Врачи боролись за жизнь Дениса больше суток. Но утром во вторник, 23 октября, стало известно о смерти Дениса.

Фото: vk.com, Лиза Мосина.

Фото: vk.com, Лиза Мосина.

На личной страничке подростка друзья, родные, учителя, да и просто неравнодушные жители Жуковки оставляют скорбные записи. Они до сих пор не могут поверить в случившееся.

Редакция «Комсомольской правды» в Брянске» приносит глубокие соболезнования родным и близким школьника.

* Имя подростка изменено.

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